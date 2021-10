Pure&Crafted Festival: bestätigt Termin für Sommer 2022

• Pure&Crafted am 1. Juli 2022 zurück im Sommergarten der Messe Berlin

• geballtes Programm an einem Tag – mit einzigartiger Mischung aus New Heritage, Motorrädern & Musik

• Infos zum Line-Up sowie zum VVK-Start folgen in den kommenden Monaten

„Während wir noch in Erinnerungen schwelgen und mit einem satten Lächeln auf die vierte Ausgabe des Pure&Crafted Festivals Mitte September zurückschauen, freuen wir uns wahnsinnig, dass wir schon heute den Termin für 2022 bestätigen können: das Pure&Crafted Festival kommt zurück nach Berlin – am 1. Juli 2022. Und zwar wieder in den Sommergarten der Messe Berlin. Dieses Datum also schon mal rot im Kalender markieren!

Nach einem super Comeback in diesem Jahr können wir die Fortsetzung in 2022 schon jetzt kaum abwarten. Und richtig kombiniert: statt wie bisher über zwei Tage verteilt konzentrieren wir künftig das bisherige Programm auf einen Tag. Garantiert ist, dass wir an diesem einen Tag ein Feuerwerk an Musik, Motorrädern und New Heritage abfackeln werden. (Inter-)nationale Fanlieblinge werden erneut die Main-Stage im Sommergarten rocken, das Who-is-Who der europäischen Customizer wird in gewohnter Manier die neusten Projekte präsentieren und die Besucher*innen zum Staunen bringen, während im General Store erneut bei handverlesenen Brands aus dem New Heritage-Segment gestöbert und geshopped werden kann. Auch das spektakuläre Motodrom wird wieder für Adrenalinschübe sorgen, das Kino für cineastische Momente und die Kids Area für strahlende Augen bei den Kleinsten. Kurzum: ein Tag voller Highlights erwartet die Besucher*innen und Euch im Frühsommer 2022.

Auch im nächsten Jahr wird das Pure&Crafted, initiiert von BMW Motorrad, die auch Titelsponsor des Events sind, Wallfahrtsort für Fans sein, die genau diese besondere Mischung in der Hauptstadt erleben wollen! Direkt weiterfeiern können alle Motorradfans an den beiden darauf folgenden Tagen: auf dem tollen Areal unterm Funkturm finden erstmalig in Berlin die BMW Motorrad Days statt, direkt im Anschluss an das Pure&Crafted. Hierzu sind alle herzlich eingeladen, um sich das Spektakel rund um die Marke BMW Motorrad live und in Farbe anzuschauen. Hier dreht sich zwei Tage lang alles um BMW Motorrad, seine internationale Fangemeinde und den puren Spaß am Motorrad fahren, garniert mit einem Schuss bayerischer Lebensart.

Infos zum VVK-Start, zum musikalischen Line-up und zum Programm des Pure&Crafted überhaupt folgen in den kommenden Monaten. Auf dem Laufenden bleibt Ihr in jedem Fall, wenn Ihr unseren Newsletter abonniert, oder aber uns auf unseren Social Media-Kanälen folgt.

Wir freuen uns!

Euch alles Gute, bleibt gesund und auf bald,

Euer Pure&Crafted Team“