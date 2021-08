Pure&Crafted Festival: der Countdown läuft, in sechs Wochen geht’s los

• 17. & 18. September 2021 im Sommergarten der Messe Berlin

• Neben Jake Bugg & The Hives sind Kadavar, Jupiter Jones u.a. bestätigt

• Wheels Area, General Store, Kino, Kids Parcours und vieles mehr runden Programm ab

• Tickets ab 30,00 € (Tagesticket) bzw. 55,00 € (Festivalticket) im Vorverkauf erhältlich

Fast zwei Jahre ist es her, dass man in der Hauptstadt so etwas wie Festivalluft schnuppern konnte. Zeit wird es. Zeit, dass wir wieder zusammenkommen, gemeinsam Musik & Kultur genießen, Erlebnisse teilen und uns ein Stück weit Normalität zurückholen – natürlich coronakonform. Am 17. und 18. September 2021 ist es endlich so weit – das Pure&Crafted Festival presented by BMW Motorrad lädt zum kollektiven Freudentaumel in den Sommergarten der Messe Berlin ein.

Everything is Changing. Mit dieser Single meldete sich die knochentrockenen Stoner-Rock-Jungs Kadavar aus Berlin nach einer kurzen Schaffenspause kürzlich zurück. Auf dem dazugehörigen Album The Isolation Tapes dreht sich inhaltlich alles um die Themen Isolation, Veränderung und Entwicklung durch den Lockdown. Es könnte sich also kaum besser fügen, als dass wir nach den vergangenen Monaten alle gemeinsam mit Kadavar in ihrer Heimatstadt das Leben feiern und die Bühne rocken. Preisgekrönt sind auch Jupiter Jones aus der Eifel. Ihre Single Still ist auch 10 Jahre nach Erscheinen noch immer einer der größten deutschsprachigen Radiohits der neueren Geschichte und es gibt sicherlich kaum jemanden, der nicht zumindest den Refrain mitsingen kann. Auch das kann im September im Sommergarten der Messe Berlin unter Beweis gestellt werden.

Komplettiert wird das diesjährige musikalische Booking durch jede Menge Power aus Berlin mit den Punkrockern von Smile And Burn, Sofia Portanet, Betterov, mit Indie-Rock aus Dublin von den Pillow Queens sowie jeder Menge Gitarren & Riffs von den Nitrogods, Odd Couple und The Picturebooks.

Nicht zu vergessen eine der besten Live-Bands, der Welt: The Hives aus Schweden sowie Tausendsassa Jake Bugg aus England, der sein neues Album Saturday Night, Sunday Morning im Gepäck haben wird, welches in zwei Wochen seinen Release feiert. Beide wurden bereits Ende Mai angekündigt.

Custombikes in der Wheels Area & alles rund um New Heritage im General Store!

Und natürlich bietet das Pure&Crafted auch in 2021 wieder mehr als nur Musik. Abseits der Bühne dreht sich erneut alles um Motorräder und die Welt drumherum: in der Wheels Area warten abermals aufregende Custombikes darauf von Euch entdeckt zu werden. Unter anderem sind so geniale Customizer dabei, wie z.B. Hookie Co., JvB-moto und WalzWerk. Neben weiteren Highlights & Specials rund um die Custombikes, die in den kommenden Tagen und Wochen angekündigt werden, vervollständigt der General Store das einmalige Programm des Pure&Crafted Festivals. Hier stehen New Heritage-Kultur, Fashion und Lifestyle Accessoires im Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit dabei bei dieser Ausgabe u.a. Blundstones, Bad&Bold und Ondura.

Von Kino über Portrait-Ausstellung bis hin zum Kids Parcours: Pure&Crafted für Gross und Klein und alle Sinne!

Für die Rückkehr des Events nach Berlin konnten wir starke und großartige Partner*innen gewinnen, die das ohnehin schon besondere Programm mit einer jeweils ganz eigenen Note abrunden. So wird es auf dem Gelände unterm Funkturm ein Kino geben, welches vom Lisbon Motorcycle Film Fest präsentiert und kuratiert wird. Hier werden ausgewählte Motorradfilme während des Festivals gezeigt und sogar eine Weltpremiere stattfinden: erstmals wird der Film The Wall im Director’s Cut gezeigt. Und wem nicht nach Kino ist, der hat die Chance sich die Portraitausstellung People Of The Mile, fotografiert von Benedict Redgrove, anzuschauen. People Of The Mile ist ein Projekt von Movember in Kooperation mit Malle London, bei welchem die Portraits im Anschluss versteigert werden und alle Einnahmen Movember zugutekommen. Und last but not least gibt es bei uns auch jede Menge Spiel, Spaß und Abenteuer für die Kleinsten. Dafür sorgt der Kids Parcours, der vom Team der Zwergstadt realisiert wird.

Vorverkauf läuft auf Hochtouren – jetzt Tickets sichern

Der Vorverkauf für das Pure&Crafted läuft und Tickets können unter pureandcrafted.com gekauft werden. Das Festivalticket für’s gesamte Event ist bis zum 9. August für 55,00 €, danach für 65,00 € erhältlich, Tagestickets für 30,00 € (Freitag) bzw. für 40,00 € (Samstag).

Da die Sicherheit & Gesundheit aller an erster Stelle steht, wird die Veranstaltung selbstverständlich coronakonform sein. Weitere Informationen, hinsichtlich des COVID-19-Hygienekonzepts und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen vor Ort, folgen in Kürze.

https://www.facebook.com/pureandcrafted/

https://pureandcrafted.com/