Ihr habt es vielleicht schon gehört: REBELLION werden am 26. Januar 2018 ihr neues Album „A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare’s King Lear“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Das neue Album besticht besonders durch seine düstere Atmosphäre, die wunderbar die Stimmung von Shakespeares Drama reflektiert. Ebenso wie auf dem Debütalbum der Band, haben REBELLION erneut ausgewählte Textstellen als Sprachpassagen in einige Songs integriert, wodurch das Album noch authentischer wirkt.

„A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare’s King Lear“ wurde von Oliver Geibig und Tomi Göttlich produziert und von Oliver Geibig im Tonetown Music Studio gemischt und gemastert. Das fantastische Artwork wurde von Björn Goosses / Killustrations (Kataklysm, The Very End, Sodom, Hackneyed) gestaltet. Die Tracklist des Albums ist unten verfügbar.

REBELLIONs neues Album „A Tragedy In Steel Part II: Shakespeare’s King Lear“ wird als CD Digipak mit ausführlichem Booklet erhältlich sein.

Tracklist:

01. A Fool’s Tale

02. Dowerless Daughter

03. Thankless Child

04. Stand Up For Bastards

05. Storm And Tempest

06. Demons Of Madness

07. The Mad Shall Lead The Blind

08. Black Is The World

09. Battle Song

10. Blood Against Blood

11. Truth Shall Prevail

12. Farewell

