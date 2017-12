Pünktlich zum Releasetag ihrer neuen Scheibe „II – Interitus“ (via Boersma Records) hauen NERO DOCTRINE ein neues Musikvideo zum Track „Plague“ raus. Mit schiebenden Riffs und drückenden Blastbeats gibt es erneut melodiösen und technisch sauber gebotenen Death Metal mit schwedischem Einschlag auf die Ohren. Eine weitere Facette die neben den bereits veröffentlichten Songs „Denn Die Lichter Sind Kalt“

und dem Opener „…And Then The Stones Began To Speak“ beweist, das NERO DOCTRINE einiges zu bieten haben. Den Clip gibt es hier:

Nero Doctrine – „II – Interitus“

VÖ: 01.12.17 via Boersma Records/Soulfood

Weitere Infos zu NERO DOCTRINE gibt’s hier:

Facebook : https://goo.gl/yejpDd

YouTube : https://goo.gl/migeJn

Instagram : https://goo.gl/moFHt2

Kommentare

Kommentare