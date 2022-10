Red Mess – Breathtaker

Artist: Red Mess

Herkunft: Londrina, Brasilien

Album: Breathtaker

Genre: Progressive Rock, Heavy Rock, Stoner Rock

Spiellänge: 38:14 Minuten

Release: 07.10.2022

Label: All Good Clean Records

Link: https://www.facebook.com/redmessmusic/

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Douglas

Gitarre, Gesang – Thiago

Bass – Lucas

Tracklist:

1. Breathtaker

2. Deep Blue Fever

3. Icicles

4. Extinction

5. Outta Sight

6. Dead End Stairs

7. Atomic Tide

8. Crushing Gravity

Dieses Mal führt der Fingerzeig des Noisolution Mannes Arne aus Berlin mich nicht wie das letzte Mal über die Alpen, sondern gleich in heiße, südlichere Gefilde. Also direkt mal nach Südamerika, genauer gesagt nach Brasilien.

Red Mess nennt sich das Trio aus Londrina und ist schon seit 2013 unterwegs. Die Band hat es bislang auf die drei EPs Crimson (2014), Drowning In Red (2015) und Phantom Limb (2022) gebracht. 2017 wurde mit Into The Mess ein Album herausgegeben. Alle bisherigen Veröffentlichungen erschienen bei dem brasilianischen Label Abraxas Records. Nun soll nach dem Labeldeal mit dem norwegischen Label All Good Clean Records der große Wurf in Europa gelingen, denn dort ist am 07.10.2022 das Album Breathtaker erschienen.

Da stockt mir doch gleich beim ersten Song Breathtaker des gleichnamigen Albums regelrecht der Atem. Und wie, denn Stoner, Heavy Rock ist es, was das Trio Red Mess hier mit purer Energie vorantreibt. Fette Riffs werden einem da gleich beim ersten Song um die Ohren gehauen. Schnell wird für mich klar, dass das unbedingt mein Ding ist. Da lodert gleich das Feuer. Ich muss aufpassen, dass ich bei dieser Mucke nicht in ein Fieber verfalle. Dafür sorgen die Jungs allerdings schon gleichen mit dem auf den Opener folgenden Song Deep Blue Fever.

Der Schweiß strömt da aus jeder Pore. Kraftvoll, unerbittlich und energisch gegen die Wand gespielt. Selbst solch ein Song wie Icicles, der wesentlich ruhigere Phasen hat als die beiden vorangegangen Tracks, kann die Power, die hinter dem Trio steckt, nicht verstecken.

Besonders hervorheben möchte ich diesen vollkommen abgerotzten Gesang, den Frontmann Thiago hier zustande bringt. Der Mann hat kein Stimmchen, sondern ein Organ, das mit der Kraft und Energie der Instrumente mehr als mithalten kann.

Knappe vierzig Minuten sind es, die hier den Hörer im Sinne des Albums wirklich den Atem nehmen und ihn aus der Umlaufbahn schmettern wollen. Der letzte Song heißt zwar Crusing Gravity, also erdrückende Schwerkraft, die haben wir bis dahin allerdings schon lange hinter uns gelassen.

Kaum vorzustellen, wie die Band die Fans in brasilianischen Hinterhofspelunken in der Hitze der Nacht aufreibt. Die Jungs kommen übrigens ab Ende des Monats nach Europa und werden vor allem in Spanien und Portugal rocken. Zwei Termine in Deutschland sind auch schon fix. Wer es schafft, sollte sich die Band live nicht entgehen lassen. Ich hoffe doch sehr, dass noch ein Termin in meiner Nähe hinzukommt! Hier die Übersicht der Tourtermine:

26/10/22 – Lisboa (PT)

27/10/22 – Pechão (PT) @Rrusstyk Bar

28/10/22 – Alenquer (PT) @Side B Rocks

29/10/22 – Ancas (PT) @Bairrada Metal fest

30/10/22 – Braga (PT) @CDP

02/11/22 – Ortigueira (SP) – tba

03/11/22 – Sarria (SP) – @Buril

05/11/22 – Sant Pere de Torelló (SP) @La Coope

06/11/22 – Catalunha (SP) – tba

09/11/22 – Toulouse (FR) – tba

10/11/22 – Montpellier (FR) @ Le Kjbi

11/11/22 – Nuertingen (DE) @ Club Kuckucksei

12/11/22 – Ghent (BE) @Den Drummer

13/11/22 – Amsterdam (NL) – TBA – Probably @TheCave

02/12/22 – Berlin – Revolte Bar