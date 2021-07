Rekkorder: präsentieren neues Video zu „End it All“

“In den täglichen Herausforderungen, die wir in unserem Leben durchlaufen, gibt es immer wieder bahnbrechende Momente, die uns daran erinnern, unser Bestes zu geben, um zu wachsen“, sagt Rekkorder-Frontfrau Nina Lucia Medina Muñoz über die Inspiration für den neuesten Release End It All. Die zweite Singleauskopplung aus Rekkorders anstehendem Album One kommt direkt zur Sache und verpackt die rohen Emotionen von Sehnsucht, zwischenmenschlichen Rückschlägen und dem daraus entstehenden Wachstum in prägnante, messerscharfe lyrische Bilder. Serviert werden diese von der Band mit groovigen Hooks in einem wilden Ritt durch die volle stilistische Bandbreite von Sängerin Nina, die nahtlos zwischen klangvollen Popharmonien und gutturalen, zorngeladenen Shouts wechselt, perfekt untermalt durch Gitarrist Bernd Bloedorns kraftvoller Beherrschung der sechs Saiten. So gehen bei End It All Herzfrequenz und Fäuste in die Höhe! Die emotionale Botschaft des Songs wird auf einzigartige Weise durch ein Video untermalt, das vor Ort in Mazār-i Šarīf, Afghanistan, gedreht wurde. Es zeigt die Band in Kampfmontur auf ihrem Weg durch gefährliches Terrain zu einer stahlverstärkten Festung, wo sie, einmal angekommen, den düsteren Sog durchbrechen und loslassen um richtig abzurocken.

Ihr 17 Tracks schweres, zweites Album One wird am 24. September über SAOL veröffentlicht. Wer heute schon über Amazon oder iTunes vorbestellt, kommt exklusiv in den Genuss von End It All sowie der ersten Single vom Album, Gravestone.

One wird am 24.09.2021 über SAOL/The Orchard veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden: https://orcd.co/rekkorder-one

One Tracklist:

1. Be Alright

2. Broken

3. Dark Labyrinth

4. Daylights Fading

5. Download

6. Dumb Misery

7. End It All

8. Gasoline

9. Gravestone

10. Lass Los

11. Mary Jane

12. One

13. Raindrops

14. Solamente

15. Sugar

16. Sweet Control

17. The Last Walk

Rekkorder online:

https://www.rekkorder.de

https://www.facebook.com/rekkorder