Rezet: neue Video zu „Deceived By Paradise“

Mit Deceived By Paradise präsentieren Rezet die neue aus ihrem kommenden Studioalbum Truth In Between (Metalville / Rough Trade – VÖ 29.01.2021)

Hier könnt Ihr Euch das offizielle Video zum Song ansehen.

Spätestens mit ihrem 2019er Album Deal With It! wurde der facettenreiche Sound der Band auch auf Internationaler Ebene gewürdigt. Mit Truth In Between machen Rezet nun den nächsten großen Schritt. Um ihrer Botschaft Nachdruck zu verleihen, haben Rezet ihr bisher am stärksten auf Songs ausgerichtetes Album geschrieben. So entstand ein Gemeinschaftswerk vierer sehr unterschiedlicher Charakteren mit ihren jeweiligen Einflüssen. Die 13 neuen Stücke unterstreichen die kompositorischen Fähigkeiten und die schiere Musikalität des Vierers. Während die Texte durchweg ein düsteres Bild zeichnen, liefern Rezet einen erstklassigen Song nach dem anderen ab und belegen so den Ausnahmestatus der Band.

Die Produktion übernahm erneut Eike Freese in den Chameleon Studios in Hamburg, wobei die Gruppe sich dafür entschied, alle Rhythmus-Tracks live aufzunehmen.

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG