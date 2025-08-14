Ritual Mass: veröffentlichen neuen Song ihres Debütalbums „Cascading Misery“

Die Death-Metal-Band Ritual Mass aus Pittsburgh hat einen weiteren Song aus ihrem Debütalbum Cascading Misery veröffentlicht, das am 5. September 2025 über 20 Buck Spin in allen Formaten erscheinen wird.

Cascading Misery ist mehr als eine Sammlung von Songs, es ist eine Reihe von kalkulierten Angriffen auf die Tugend des Heiligen. Das Album entwickelt sich über frühere EP- und Demo-Veröffentlichungen hinaus und verkörpert die brutale Zufügung von Schmerz und das langsame Abziehen der Haut durch Flammen, voller klanglichem Chaos und ausgelöschter Hoffnung.

Von Beginn des Album-Openers Obsidian Mirror an ist die Atmosphäre bedrückend, voller erstickender Unruhe. Es herrscht ein Gefühl von Zeremoniell, aber nicht in einer Weise, die Gemeinschaft sucht. Vielmehr ist es eine Tortur als Sakrament. Riffs würgen und wirbeln in krampfhafter Unterwerfung, schwanken zwischen langsamer Qual und psychotischem Zusammenbruch, über denen ein so wildes, kehlkopfartiges Wehklagen, dass es das Blut gefrieren lässt, durch die Steine des Verlieses dringt. Jeder Track entfaltet sich wie Zeit, die in Isolation verbracht wird, gefesselt durch Ketten, während der Geist langsam zerfällt und von Erinnerungen an reale und imaginäre Qualen umgeben ist.

Bis sich der epische 14-minütige Album-Closer Disquiet in einer Masse formloser Störgeräusche auflöst, haben Ritual Mass dich in eine Welt gezogen, in der Leiden kein Ende, sondern eine Bedingung der Existenz ist. Cascading Misery ist Musik für die Auflösung der Hoffnung, den Schrecken des Seins und den langen Marsch in den Tod.

Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde das Werk von Greg Wilkinson / Earhammer Studios (Ulthar, Autopsy, Undergang), das Cover wurde von P. Trona gestaltet.