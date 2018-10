Nachdem sie kürzlich ihren exzellenten neuen Song „Do Your Worst“ vorlegten, tun Rival Sons nun ihr Bestes – und kündigen eine Europatour an, die sie im Februar und März auch für fünf Konzerte nach Deutschland führen wird. München, Frankfurt, Berlin, Köln und Hamburg stehen auf dem Reiseplan, Tickets sind ab Freitag (19.10.), 10 Uhr im VVK erhältlich. Wenn ihr den Newsletter der Band abonniert habt, könnt ihr bereits ab morgen (17.10.), 10 Uhr an einen Pre-Sale teilnehmen.

Rival Sons live 2019

17.02.2019 München, Backstage Werk

18.02.2019 Frankfurt, Batschkapp

22.02.2019 Berlin, Huxley’s

24.02.2019 Köln, Essigfabrik

01.03.2019 Hamburg, Docks

Im Frühjahr hatten Rival Sons bereits als Support von The Rolling Stones auf ganzer Linie überzeugt. Unbedingt erwähnenswert ist auch der Support bei den kommenden Shows: The Sheepdogs aus Kanada. Euch steht also ein exquisiter Konzertabend ins Haus.

Rival Sons arbeiten derzeit an der Fertigstellung ihres neuen Albums, das im geschichtsträchtigen Muscle Shoals Sound Studio in Alabama entsteht und für Anfang kommenden Jahres erwartet wird. Produzent ist der langjährige Wegbegleiter der Band, Dave Cobb, über dessen Label Low Country Sound das Werk auch veröffentlicht wird.

Kommentare

Kommentare