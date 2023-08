Rival Sons: kündigen neues Album „Lightbringer“ zum 20.10.2023 an

Nach Regen kommt Sonne, auf Nacht folgt Tag – und wer erfolgreich die Dunkelheit bekämpft hat, bringt das Licht: Gut zwei Monate nach dem Album Darkfighter, das in die deutschen Top 20 kam, haben Rival Sons mit Ligthbringer ihre zweite LP des Jahres 2023 für den 20. Oktober angekündigt.

Wie der Titel schon suggeriert, handelt es sich dabei um ein Schwesteralbum des Vorgängers – mehr dazu unten. Lightbringer kann ab jetzt vorbestellt/vorgemerkt werde, u. a. in den Vinyl-Varianten Fruit Punch und Lemonade sowie als CD-Version.

Über Lightbringer sagt Scott Holiday, Gitarrist der zweifach Grammy-nominierten Band aus Kalifornien: „Wenn man zwei Alben direkt hintereinander macht, gibt es viele Dinge zu bedenken. Die erste Platte muss genug Schlagkraft und haben und einen inhaltlich so abholen, dass man mit dem zweiten Teil einen noch größeren Aufschlag machen kann. In Sachen Energielevel und Bedeutung halten sie sich die Waage, aber mit einem Nachfolger musst du immer noch einen drauflegen. Ich denke, das ist bei Lightbringer gegeben.“

Sänger Jay Buchanan ergänzt: „Darkfighter hat die neuen Rival Sons eingeführt und Lightbringer definiert das noch deutlicher aus. Mit Darkfighter haben wir Neuland betreten, Lightbringer geht nun noch einen Schritt weiter und geht über die persönliche Innovation und Erkundung hinaus. Wir haben wirklich alles selbst in die Hand genommen und geschaut, wie weit wir gehen können. Es war eine Selbsterkundung, um herauszufinden, wer wir waren und wer wir nun sein werden. Es gab mehr Reibereien und Kompromisse als je zuvor, weil wir die nackte Essenz dessen herauskristallisiert haben, welchen Weg wir einschlagen müssen – und ihn dann gegangen sind.“

Die Eintrittskarte zu Lightbringer liefern Rival Sons mit ihrer neuen Single Sweet Life – einem ausgelassenen, tosenden, aufrichtigen Song, der einen ab Sekunde 1 mit seinem frenetischen Drumbeat und wildem Riffing in die Klauen nimmt und erst wieder ausspuckt, wenn der letzte Takt gespielt ist. Dass man dort wohlbehalten ankommt, stellt Jay Buchanan sicher, dessen bluesiges Wehklagen zwischen einer kathartischen Hook und Boogie-Down-Grooves wechselt. „I’ve got to shake, shake, shake the bad rhythm for good“, singt er, seine Stimme im Gleichschritt mit der Gitarre marschierend. Sweet Life ist jetzt bei allen Streamingplattformen erhältlich.

Jay sagt über den Sweet Life, es sei „auf beiden Alben der klassischste Rival-Sons-Song. Er enthält alle frühen Elemente dessen, was Rival Sons sind und waren. Er entstand aus meiner Liebe für den Rock der Mittsechziger wie The Animals, The Kinks und die Bands, mit denen ich aufgewachsen bin. Zugleich bietet er eine Atempause von all den schwer verdaulichen Themen. Und geht einfach extrem gut nach vorn.“

Darkfighter und Lightbringer entstanden als Teil derselben Sessions im Verlauf des Jahres 2021. An ihrer Seite einmal mehr: Ihr angestammter Kreativpartner und langjährige Producer Dave Cobb. Als Darkfighter Anfang Juni erschien, waren sich die Kritiker:innen in ihrem Lob einig: „Darkfighter hat das Zeug zu Rival Sons‘ Meisterwerk“, jubelte Classic Rock, und das Glide Magazine schwärmte: „Darkfighter ist ein sehniges Hardrock-Album, das alle Stärken von Rival Sons zu einem kurzen Angriff verdichtet.“ Millionen von Streams für die Songs des Albums wie Nobody Wants To Die, Bird In The Hand, Rapture unterstreichen, dass Darkfighter auch bei den Fans rundum überzeugte.

Aktuell touren Rival Sons mit The Smashing Pumpkins durch die USA, bevor es im Herbst für eine ausgedehnte Headlinertour nach Europa geht. Auch Deutschland steht auf dem Reiseplan:

08.11. Berlin Huxleys

10.11 Köln, Kantine (ausverkauft)

13.11. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Eine Übersicht aller kommenden Dates gibt es unter https://www.rivalsons.com/tour/

2021 feierten Rival Sons das 10-jährige Jubiläum ihres 2011 erschienenen Albums Pressure & Time mit der gleichnamigen Tour, bei der sie die Platte erstmalig in ihrer Gesamtheit live aufführten. Beim Livestream-Event Rival Sons – Pair Of Aces brachten sie im selben Jahr das historische südkalifornische Catalina Casino auf Santa Catalina Island mit zwei aufeinanderfolgenden Liveshows zum Leuchten. Am ersten Abend performten sie ihr Debütalbum Before The Fire (2009) in voller Länge, am der zweiten Alben folgte ihre selbstbetitelte EP Rival Sons (2010).

Lightbringer Tracklist:

1. Darkfighter

2. Mercy

3. Redemption

4. Sweet Life

5. Before The Fire

6. Mosaic

Über Rival Sons:

Rival Sons – bestehend aus Jay Buchanan (Gesang, Mundharmonika, Rhythmusgitarre), Scott Holiday (Leadgitarre), Mike Miley (Schlagzeug) und Dave Beste (Bass) – spielen Rock ’n‘ Roll in seiner reinsten Form. Sich dabei zu verstellen oder gar dafür zu rechtfertigen, kommt für sie nicht infrage. Stattdessen heißt es: Stecker rein und voll aufdrehen. So bahnen sich Rival Sons ihren eigenen musikalischen Weg und haben über die Jahre hinweg einen von der Kritik gefeierten Katalog geschaffen, zu dem Alben wie Pressure & Time (2011), Head Down (2012), Great Western Valkyrie (2014), Hollow Bones (2016) und Feral Roots (2019) zählen. Letzteres markiert einen künstlerischen Höhepunkt der Band. Es wurde für einen Grammy als „Best Rock Album“ nominiert, die Albumsingle Too Bad erhielt zudem eine Nominierung in der Kategorie „Best Rock Performance“. Ein neues Level erreichten sie mit ihrem bisher größten Hit, der Feral-Roots-Single Do Your Worst: Platz 1 im Rock-Radio, über 60 Millionen Streams, Tendenz steigend. Kein Wunder also, dass Rolling Stone ihnen zuletzt bescheinigte: „Rival Sons haben ihren Teil dazu beigetragen, neue Fans für Rockmusik zu begeistern.“ So hat die Band nicht nur von Black Sabbath über Rolling Stones und AC/DC bis hin zu Guns N‘ Roses und Lenny Kravitz mit allen Größen des Genres eine Bühne geteilt, sondern auch Fernsehshows wie The Late Late Show with James Corden zum Beben gebracht. Im Jahr 2021 gründeten sie ihr eigenes Label Sacred Tongue Recordings, das von Thirty Tigers vertrieben wird, und feierten das zehnjährige Jubiläum von Pressure & Time, indem sie das Album in seiner Gesamtheit auf Tournee aufführten. Letztendlich sind Rival Sons nicht hier, um uns zu sagen, was wir denken oder fühlen sollen, aber sie werden dir eine verdammt gute Zeit bescheren, wenn du dich darauf einlässt. Diese Zeit wird durch die unerwarteten und überraschenden Momente ihres 2023 erscheinenden Album Darkfighter [Low Country Sound / Atlantic Records] noch aufregender.

