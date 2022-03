Here I am, rock you like a hurricane!

Mit über 100 Millionen verkauften Alben und mehr als 5.000 Konzerten in 80 Ländern haben die Scorpions einen legendären Status erlangt. Nach der Veröffentlichung ihres 19. Studioalbums Rock Believer sind die deutschen Rockhelden bereit, wieder auf Tour zu gehen, und wir sind begeistert, dass sie am 17. Juni 2022 auf das heilige Festivalgelände in Dessel zurückkehren werden!

Bands mit einer Karriere, die ein halbes Jahrhundert umspannt, braucht man nicht vorzustellen. Die Scorpions verdanken ihre Langlebigkeit dem grenzenlosen musikalischen Vergnügen, das sie ihrer weltweiten Fangemeinde in all den Jahren bereitet haben. Es zeigt auch, dass die Bandmitglieder selbst ihr inneres Feuer nie verloren haben, und so ist es kein Zufall, dass ihr 19. Studioalbum den Titel Rock Believer trägt. Die deutschen Rock-Meister bereiten sich auf eine neue Tournee durch die größten Stadien und Festival-Arenen der Welt vor!

Leider mussten Joyous Wolf, Killswitch Engage, L7, Monster Magnet und Obituary ihren Auftritt bei der 25. Ausgabe des GMM absagen.

Aber das macht nichts, denn GMM hat eine ganze Ladung heimischer Talente auf die Rechnung gesetzt: Enthroned, Killthelogo, Strains, The Curse of Millhaven und Toxic Shock werden Dessel in seinen Grundfesten erschüttern!

Und mit den weiteren Neuzugängen Celeste, Counterparts, Dana Dentata, Destruction, Dirty Honey, Eisbrecher, Rival Sons, Smash Into Pieces und Walls of Jericho ist unser 2022er Lineup fast komplett.

Es sind nur noch Tagestickets für Freitag, den 17. Juni, erhältlich. Klickt hier, um eure Tickets jetzt zu kaufen.

Wir freuen uns darauf, euch am 16., 17., 18. und 19. Juni 2022 in Dessel zur 25. Ausgabe des Graspop Metal Meeting begrüßen zu dürfen.

Stay metal, stay safe & pass auf dich auf!

GMM

Mehr Infos:

www.graspop.be

www.ticketmaster.be