Interview mit Hammerfalls Frederik Larsson zum Album „Hammer Of Dawn“

Artist: Hammerfall

Herkunft: Göteborg, Schweden

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Label: Napalm Records

Link: https://www.hammerfall.net/

Bandmitglieder:

Gesang – Joacim Cans

Gitarre – Oscar Dronjak

Gitarre – Pontus Norgren

Bass – Fredrik Larsson

Schlagzeug – David Wallin

Tja, erst gab es ein großartiges Album zu reviewen (hier) und dann auch noch die Möglichkeit, mit dem Bassisten Fredrik Larsson genau zu dieser Veröffentlichung ein Interview zu führen. Das lasse ich mir nicht nehmen und so sitze ich mittags vor meinem Läppi und freue mich über das gute Bild, die Top-Tonqualität(zunächst) und über einen in seiner Küche sitzenden und gut gelaunten Fredrik Larsson. Eine kurze herzliche Begrüßung und dann geht es auch schon los, denn wir haben knapp zwanzig Minuten.

Time For Metal / Kay

Hallo nach Schweden, schön, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu quatschen. Geht es dir gut? Bist du gesund?

Hammerfall / Fredrik

Hallo, oh ja, es ist alles in Ordnung. Ich hatte vor einiger Zeit das Virus, aber es ist alles ohne große Einschränkungen vorbeigegangen.

Time For Metal / Kay

Das ist gut. Ich bin bisher, toi, toi, toi, verschont geblieben. Sehr schön, auch mal mit einem Bassisten zu reden. Es ist eins meiner bevorzugten Instrumente und Bassisten werden häufig unterschätzt. Aber das ist im Moment nicht so wichtig, dafür aber das neue Album. Erst mal herzlichen Glückwunsch dazu. Hammer Of Dawn ist am Freitag herausgekommen, und was soll ich sagen? Es hat mir von Anfang an gefallen. Ich durfte es ja schon etwas früher anhören und bin begeistert. Es ist ein Hammerfall Album.

Hammerfall / Fredrik (lacht)

Danke. Es fühlt sich auch gut an, dass wir am Freitag die Scheibe veröffentlichen konnten. Ich bin sehr glücklich darüber und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir die Platte endlich mit unseren Fans teilen können. Die ersten Rückmeldungen waren durchweg positiv und auch Stimmen, die sagen, „die guten, alten Hammerfall sind zurück“.

Time For Metal / Kay

Das kann ich betätigen. Ich musste nur die ersten Takte hören und auch ohne es zu wissen, hätte ich auf Hammerfall getippt. Große Hymnen, Songs, die einfach zum Mitsingen einladen, göttliche Refrains und Melodien und das alles toll und modern produziert.

Hammerfall / Fredrik

Danke für die Lorbeeren, ja, es klingt frisch und trotzdem Old School Metal.

Time For Metal / Kay

Wie seid ihr an die Aufnahmen rangegangen? Jeder für sich im stillen Kämmerlein und dann hat der Produzent (Fredrik Nordström) alles zusammengemischt oder habt ihr live im Studio aufgenommen?

Hammerfall / Fredrik

Das ist nicht unsere Herangehensweise. Wir nehmen nicht live im Studio auf, sondern eher getrennt. Die Drums wurden im Studio aufgenommen. Gitarre und Bass kamen dann dazu und haben sich den Drums sozusagen angepasst. Frederic, mit dem wir die letzten vier Alben schon auf diese Art und Weise aufgenommen haben, fügt es dann zusammen. Die Vocals werde von Jacob Hansen gemischt, aber letztendlich fügt Frederic alles zusammen. Dabei gehen wir aber Schritt für Schritt vor. Immer ein Song zurzeit, bis er fertig ist und dann den Nächsten. So können wir dann auch noch immer Parts verbessern, da wir auf den jeweiligen Track fokussiert sind.

Time For Metal / Kay

Ok, verstehe, das ist bestimmt eine gute Herangehensweise. Andere Bands spielen alle Parts hintereinander weg und dann ist der Produzent gefordert, das alles zusammenzusetzen. Der Titel der neuen Scheibe lautet ja Hammer Of Dawn und damit habt ihr nach zwölf Alben das erste Mal den „Hammer“ im Titel. Bewusst oder hat sich das so ergeben?

Hammerfall / Fredrik

Ja, das stimmt. Wir dachten, nun wird es mal Zeit. Nein, als wir die Songs zusammen hatten, war uns schnell klar, dass der Song Hammer Of Dawn eine auszukoppelnde Single sein wird. Und so dachten wir, das passt auch gut als Albumtitel. Und so kam es dazu.

Time For Metal / Kay

Ah ok, also keine im Vorfeld lang und breit diskutierte Entscheidung, ob es mal den Hammer im Titel einer Platte geben soll.

Hammerfall / Fredrik

Nein, das war nicht bewusst so, sondern erst im Nachgang haben wir gedacht, das passt ja, da Hammer Of Dawn einer der zentralen Songs des Albums ist.

Time For Metal / Kay

Ok, sehr gut, passt aber hervorragend.

Ein kleiner Rückblick auf eure Wurzeln. Die liegen in den Achtzigern, vermute ich?

Hammerfall / Fredrik

Ja, da kommt es wohl her. Als ich jung war, hat mich diese Zeit und die kraftvollen Metalsongs geprägt und das ist bis heute so.

Time For Metal / Kay (Augenzwinkern)

Du bist heute noch jung,

Hammerfall / Fredrik

Na ja, ich werde demnächst wieder älter. Aber ich glaube, „on the Road“ zu sein, hält uns alle etwas jünger. Das war uns leider in den letzten zwei Jahren verwehrt und fühlt sich wie ein Tritt in den A… an, aber ich hoffe, dass es nun bald wieder losgeht.

Time For Metal / Kay

Wenn ich richtig gelesen habe, geht es tourmäßig zunächst in Südamerika los.

Hammerfall / Fredrik

Das ist in der Tat erst für den Herbst geplant. Wir sind ja eigentlich mit Helloween unterwegs und mussten nun die Tour splitten. Aber im Mai geht es zunächst in England los. Dann kommen ein paar andere Länder und im September spielen wir die ersten Shows in Deutschland. Im Herbst Südamerika und dann wieder Deutschland.

Time For Metal / Kay

Dann hab ich da was falsch gelesen, aber für uns im Norden heißt es noch ein Jahr warten, damit ich euch zusammen in Hamburg sehen kann.

Aber zurück zum Album. Welcher Song gefällt dir am besten oder besser, welcher ist der Herausforderndste für einen Bassisten?

Hammerfall / Fredrik

Ich glaube, das ist No Mercy, denn er ist sehr schnell zu spielen und das ist schon herausfordernd für mich gewesen. No Son Of Odin ist derzeit einer meiner Lieblingssongs. Er hat einen großartigen Chorus und auch Too Old To Die Young ist schon sehr gelungen, aber noch ist das Album zu frisch, um da wirkliche Favoriten auszuwählen.

Time For Metal / Kay

Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was vom neuen Album auf die Setlist soll?

Hammerfall / Fredrik

Da kann ich noch gar nichts zu sagen. Noch haben wir uns da nicht festgelegt. Es wird auch immer schwieriger, da wir viele gute Songs haben und einige müssen einfach immer dabei sein. Es geht keine Show ohne Hearts On Fire oder Hammer High, aber wir würden gern vier oder fünf Songs vom neuen Album einbauen, das wird aber schwierig.

Time For Metal / Kay

Da hilft nur länger spielen, Headliner und 2,5 Stunden volle Power.

Hammerfall / Fredrik (lacht)

Das wäre sicherlich eine Option.

Time For Metal / Kay

Ich bin beim neuen Album noch nicht so ganz sicher, welcher Track mir am besten gefällt. Hammer Of Dawn sicherlich und auch Brotherhood ist ein guter Song, wobei der ja eine Besonderheit als Hintergrund hat. Es wird die tiefe Verbundenheit von Joacim und Oscar thematisiert und besungen.

Hammerfall / Fredrik

Vorrangig geht es um Brüderschaft, das ist nicht nur bei den beiden so, sondern das kann auch zwischen Mann und Frau oder unter vollkommen Fremden sein. Du gehst z.B. zu einem Konzert und fühlst dich mit deinem Nachbarn verbunden, obwohl ihr euch nicht kennt. Ihr teilt die gemeinsame Erfahrung und das erzeugt dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und das wird in dem Song wiedergegeben. So bin ich ein Teil der Band und wir sind alles Brüder. Es ist ein Teil meiner Familie, da wir so viel Zeit miteinander verbringen sind. Auch unsere Familien teilen diese Brüderschaft. Das haben wir auch im Video zu Brotherhood widergespiegelt. So sind zum Beispiel unsere Kinder mit eingebunden. Es ist etwas, was uns alle verbindet.

Time For Metal / Kay

Das ist eine tolle Sache und damit erreicht ihr ja auch die Fans. Dazu plant ihr genau diese (die Fans) da mit einzubinden, das soll über eine spezielle Vinyl-Edition geschehen. Wie ist das geplant?

Hammerfall / Fredrik

Das mussten wir leider erst mal verschieben. Der allgemeine Mangel an Rohstoffen und überlasteten Presswerken führt zu den Verzögerungen, aber wir sind daran. Wie das dann genau aussehen wird? Lasst euch überraschen.

Time For Metal / Kay

Ok, ich bin gespannt und wir haben bestimmt die Zeit, auf das Release zu warten. Mal was anderes, was hat dich persönlich musikalisch beeinflusst, und was hat dich dazu bewogen, Bass zu spielen oder hast du mit einem anderen Instrument, zum Beispiel der E-Gitarre angefangen?

Hammerfall / Fredrik

Als ich klein war, durfte ich mit meiner Mutter zu einem Konzert von Accept. Das war noch mit Udo als Sänger und da hat mich Peter Baltes fasziniert. Ich würde sagen, er ist der Auslöser für meinen Werdegang. Bassist und auch Drums lieferten die betonmäßige Basis, auf denen sich dann die Gitarren tummelten und das hat mich fasziniert. Da war ich sogleich Fan und das hat mich zum Bassisten gemacht.

Time For Metal / Kay

Ok, aber ein Bassist ist ja nicht immer das Sexsymbol auf der Bühne, sondern eher der Gitarrist oder Sänger.

Hammerfall / Fredrik (lacht)

Mit zehn war das noch nicht meine Intention. Da war ich einfach nur begeistert vom Spiel. Der Rest kam dann später (mit einem Augenzwinkern).

Time For Metal / Kay

Ich hatte früh auch mal das Interesse, ein Instrument zu spielen. Aber irgendwie bin ich aufgrund fehlendem Durchhaltevermögen und vollkommener Talentfreiheit davon abgekommen. Aber ich war immer begeistert von Gary Thain (ehemaliger Bassist der frühen Uriah Heep) und wollte so sein. Ich finde, Bassisten sind sehr wichtig und es gibt schon viele Gute dabei.

Hammerfall / Fredrik

Ich finde die späteren Uriah Heep auch cool, hab sie aber erst spät entdeckt, da mit John Wetton am Bass, der ja auch bei Asia gespielt hat, bis er viel zu früh starb. Aber auch Geezer Butler von Black Sabbath hat einen Megajob gemacht und mich begeistert. Er hat durch sein unglaubliches Spiel viel für die Songs getan.

Time For Metal / Kay

Das stimmt, oftmals war gerade Geezer die zweite Gitarre bei Black Sabbath. Ein sehr virtuoser Bassist, der den Sound der Band mit geprägt hat. Ich hab Black Sabbath noch mal auf der The End Tour gesehen und nun warte ich seit drei Jahren auf Ozzy. Das wird wahrscheinlich nichts mehr.

Jetzt aber wieder zu euch. Ihr seid seit über 25 Jahren am Start, habt 12 Platten gemacht, unzählige Shows gespielt, wie wird es weitergehen?

Hammerfall / Fredrik

Gute Frage, wir haben uns keine Deadline gesetzt. Solange wir das noch können, uns neue Sachen einfallen, machen wir wohl so weiter. Sobald wir keine Platten mehr machen, die es für uns wert sind, veröffentlicht zu werden, denken wir darüber nach. Unsere Kreativität treibt uns voran. Dazu kommen dann natürlich Liveshows, die die Essenz des Ganzen sind. Und natürlich nicht zu vergessen die Fans, die uns sehen wollen. Was wir nicht wollen, ist nur noch rausgehen und alte Sachen spielen wie z.B. eine Tour zu einer Platte. Es muss schon immer etwas Frisches sein. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten.

Time For Metal / Kay

Ich hoffe doch noch lange. Ich möchte euch schon noch das eine oder andere Mal sehen. Bisher war es erst zweimal. Beim Rockharz und auch beim Metal Hammer Paradise 2018.

Sag mal, ist es für euch wichtig, in den Charts zu landen? Ist es wichtig fürs Ego?

Hammerfall / Fredrik

Auf der einen Seite ist es nicht unwichtig, es ist Promotion. Aber auf der anderen nicht so wichtig und auch kaum beeinflussbar. Es hängt auch von so vielen Dingen ab. Kommt gleichzeitig ein bekannter Popstar mit einer neuen Platte raus, dann ist es schwieriger, gelistet zu werden, besser weiter oben zu stehen. Fürs Ego ist es schon ganz ok, aber kein vorrangiges Ziel.

Time For Metal / Kay

Heutzutage gibt es ja wieder Vinylcharts, das ist doch auch eine gute Möglichkeit. Gerade Metal Bands kommen da gut rein.

Hammerfall / Fredrik (zeigt seine Platte)

Ja, Vinyl ist wieder sehr wichtig geworden, bringt aber nicht die notwendigen Mengen für die Top 10 Charts, da sie ja oftmals in relativ kleinen Auflagen kommen. Aber es ist schon gut da reinzukommen.

Time For Metal / Kay

Oh, du hast schon eine eurer Vinylausgaben, na klar, sitzt ja sozusagen an der Quelle. Ist es eine farbige Ausgabe?

Hammerfall / Fredrik (packt sie aus und sieht, es ist eine Schwarze)

Hatte noch gar nicht nachgesehen. Gehört hab ich sie aber schon (grinst), allerdings nicht auf dem Plattenspieler.

Time For Metal / Kay

Ich hab eine in farbigem Vinyl bestellt, die ist aber noch nicht da. Da ich sie ja schon habe, lasse ich die Platte schön versiegelt und sie kommt zu meiner Sammlung,

Hammerfall / Fredrik

Ich sehe schon. Im Hintergrund stehen ja einige. Sammler also.

Time For Metal / Kay

Ein wenig…..

Also meist höre ich mir die Platte über Spotify und dann im Auto an. Was hältst du davon? Spotify meine ich? Immerhin verdient ein Künstler nicht so viel mit den Streamingangeboten.

Hammerfall / Fredrik

Ach, ich finde es gar nicht so schlecht. Du findest darüber neue Musik und musst nicht alles kaufen. Auf der anderen Seite geht dir aber das Gefühl abhanden, eine Platte zu entdecken, sie in der Hand zu halten, die Texte zu lesen und jeden Song zu genießen. Das kann man nur mit einer physischen Version. Das mag ich schon sehr gern, aber wie gesagt, zum Entdecken neuer Sachen ist es voll ok.

Time For Metal / Kay

Schade, dass die Zeit schon fast rum ist. Aber du hast ja auch diverse weitere Termine und auch die Verbindung wird schlechter, und es gibt Aussetzer. Das soll ein Zeichen sein.

Damit mussten wir das Interview beenden, da die Technik nicht mehr mitspielte. Die Fragen waren fast alle gestellt und auch die Geschichte, weshalb der Sohn unseres Chefredakteurs den Namen Oscar trägt (einer der Gitarrist von Hammerfall ist Oscar Dronjak), konnte ich noch anbringen. Das hat den guten Frederic sichtlich amüsiert und er wird dies dem Oscar (Dronjak) berichten. Es war ein sehr kurzweiliges Interview, auch wenn wir nur knapp zwanzig Minuten hatten.