Ministry: kündigen „Moral Hygiene“ – Europatour 2022 an

Industrial-Metal-Legende Al Jourgensen freut sich, Ministrys lang erwartete Moral Hygiene Europe Tour 2022 anzukündigen, auf der die Band ihr neues Album Moral Hygiene vorstellen wird, das im vergangenen Jahr über Nuclear Blast veröffentlicht wurde. Auf der Tour, die auch einige große Festivalshows beinhaltet, werden Ministry von zwei besonderen Gästen begleitet – den finnischen Goth-Rockern The 69 Eyes und den amerikanischen Industrial-Metallern 3Teeth.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 25. März um 11 Uhr MEZ / 10 Uhr GMT.

Moral Hygiene – Europatour 2022

Special Guests:

The 69 Eyes

3Teeth

28.10. DE Dortmund – FZW

29.10. BE Limburg – Sinners Day Festival (Ministry only)

30.10. NL Tilburg – 013

31.10. DE Frankfurt – Batschkapp

02.11. UK London – o2 Shepherd’s Bush Empire

03.11. UK Glasgow – SWG3 TV Studio

04.11. IRE Dublin – National Stadium

05.11. UK Manchester – Damnation Festival (Ministry only)

07.11. FR Paris – Elysée Montmartre

08.11. FR Rennes – Antipode

09.11. ES Bilbao – Santana 27

11.11. ES Madrid – But

12.11. ES Murcia – Gamma

13.11. ES Barcelona – Razzmatazz

14.11. FR Lyon – Transbordeur

16.11. CH Zürich – Komplex

17.11. DE München – Muffathalle

18.11. IT Milan – Fabrique

19.11. SLO Ljubljana – Kino Šiška

21.11. HU Budapest – Barba Negra

22.11. CZ Prague – Forum Karlin

23.11. PL Warsaw – Progresja

24.11. DE Berlin – Huxleys

26.11. DE Hamburg – Gruenspan

27.11. DK Roskilde – Gimle

28.11. NO Oslo – Rockefeller

29.11. SE Stockholm – Fållan

01.12. FIN Helsinki – Black Box

