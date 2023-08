Ministry: kündigen 16. Studioalbum „Hopiumforthemasses“ für 2024 an

Während die Welt durch Pandemien, Waldbrände, Klimawandel, gesellschaftspolitisches Chaos und von den sozialen Medien angeheizte Verschwörungstheorien weiterhin am seidenen Faden hängt, gibt es wenigstens Ministry, die uns da durchhelfen. Der Industrial-Provokateur Al Jourgensen ist bereit, mit dem bahnbrechenden 16. Album von Ministry seine neuesten Botschaften loszulassen,

Hopiumforthemasses, das am 1. März 2024 über Nuclear Blast Records erscheinen soll.

Am 17. August gab der sechsfach für den Grammy® Award nominierte Multiplatin-Act einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material mit der offiziellen Veröffentlichung von Goddamn White Trash mit Pepper Keenan, einem Song, der sein Debüt auf Ministrys Headline-Tour Anfang des Jahres feierte.

Seht euch hier das Video zu Goddamn White Trash an, bei dem Dean Karr Regie führte:

Im Laufe der neun Tracks ist Jourgensen wie immer rechtschaffen zänkisch über eine beschissene Welt, die reif für einen Tritt in den Arsch ist. Wie immer schaut er nur auf denselben Müllhaufen wie wir alle, aber er hat ein Mikrofon und nutzt es gut, um über den Zustand der Welt zu wüten.

„Genau wie du oder jeder andere bin ich einfach nur ein Passagier in diesem Leben“, sagt Jourgensen. „Ich beobachte soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen und kommentiere sie, weil ich das Recht habe, mich zu äußern. Viele Leute sagen, Künstler und Sportler sollten die Klappe halten und mitspielen. Nein, ich bin auch auf diesem Trip. Wenn ich etwas sehe, sage ich etwas. Das wirkt sich auf jedes Album aus. Anstatt sitzen zu bleiben und über zerbrochene Beziehungen, inneren Aufruhr oder was auch immer diese Woche schmerzt zu singen, kommentiere ich das Geschehen aus der Perspektive eines Mitreisenden.“

Zusammen mit der aktuellen Ministry-Besetzung – John Bechdel (Keyboards), Monte Pittman und Cesar Soto (Gitarren), Roy Mayorga (Schlagzeug) und Paul D’Amour (Bass) – hat Hopiumforthemasses auch eine Reihe von Gastmusikern zu bieten, darunter Eugene Hutz von Gogol Bordello, Jello Biafra, ein langjähriger Mitarbeiter und Weggefährte von Lard, und Pepper Keenan, Frontmann von Corrosion Of Conformity.

Hopiumforthemasses – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. B.D.E.

2. Goddamn White Trash***

3. Just Stop Oil

4. Aryan Embarrassment**

5. TV Song 1/6 Edition

6. New Religion

7. It’s Not Pretty

8. Cult of Suffering*

9. Ricky’s Hand

*Featuring Eugene Hütz (Gogol Bordello)

**Featuring Jello Biafra

***Featuring Pepper Keenan

Hopiumforthemasses wird in drei Vinyl-Varianten, einem CD-Jewelcase und auf digitalen Streaming-Plattformen erhältlich sein. Die Vinyl-Varianten sind: grün mit gelben Sprenkeln (überall im Handel); blau mit rosa Sprenkeln (exklusiv bei Nuclear Blast); rot mit weißen Sprenkeln (exklusiv für die Band/Tour).

Vorbestellung von Hopiumforthemasses hier: https://ministry.bfan.link/hftm

Die Veröffentlichung von Hopiumforthemasses folgt auf Ministrys hochgelobtes Album Moral Hygiene aus dem Jahr 2021, das eine neue Ära für die Band einläutete. Die von der Kritik hochgelobte LP landete auf den Jahresendlisten von Consequence of Sound und Loudwire, während die Band auf ihrer Industrial Strength-Tour weiterhin die Hallen von Küste zu Küste ausverkaufte.

