Excrementory Grindfuckers – Die Rückkehr Der Fleischgewordenen Schnapsidee

Die Grindcore / Fun Metal Band Excrementory Grindfuckers präsentiert stolz ihre neueste Eigenproduktion, die vier Song starke EP Die Rückkehr Der Fleischgewordenen Schnapsidee. Mit einer Gesamtlaufzeit von 08:28 Minuten bieten diese Tracks eine geballte Ladung musikalischer Energie und Unterhaltung, die nicht lange brauchen, um auf den Punkt zu kommen. Ich feiere die Truppe seit ihrem Debüt Guts, Gore & Grind, das bereits 22 Jahre zurückliegt. Musik Zum Kopfschütteln, der letzte Longplayer der Deutschen, führt durch Grindcore Beats, die den Hörer auf Abwegen durch skurrilste Themen und musikalische Umsetzungen führt. Genau daran knöpfen die verrückten Musiker jetzt vier Jahre später mit Die Rückkehr Der Fleischgewordenen Schnapsidee direkt an.

Erwachsen werden die Excrementory Grindfuckers definitiv nicht mehr, das kann man sofort feststellen, während der Opener Schön Muss Sie Sein aus den Boxen brüllt. Bei Soundchecks angespielt, war es ein Wunsch ihrer Anhänger, eine Hymne daraus zu basteln. Noch Einer Geht Noch ist nicht weniger irre. Setzt im Gegensatz zur ersten Nummer deutlicher auf Grindcoregeballer. Gesoffen wird auch im nächsten Track Sekt Für Das Ganze Lokal. Ein Höhepunkt der kurzen Platte, der auf die Kacke haut. Ernst nimmt sich keiner, Hauptsache, die Krüge können fleißig kreisen. Abschließend bringt The Incredibly Thirsty Excrementory Grindfuckers Present The Bohemian Pivo Party From Hell die Hommage an das Obscene Extreme Festival die müden Knochen zum Zucken. Hier feiert die Band die unvergleichliche Stimmung dieses Festivals und drückt ihre Verbundenheit zu dieser einzigartigen Veranstaltung aus.

Die EP Die Rückkehr Der Fleischgewordenen Schnapsidee ist eine wahre Achterbahnfahrt der konfusen Blastbeats. Grindcore-Fans werden diese Darbietung erneut feiern. Mit ihrer kraftvollen Musik und ihrem unverkennbaren Stil setzen die Excrementory Grindfuckers einen großen Haufen ins kommerzielle Musikbusiness und lassen das Karussell fleißig drehen.

