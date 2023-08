Berzerker Legion: kündigen neues Album „Chaos Will Reign“ an

Berzerker Legion wurde 2016 von den Gitarristen Tomas Elofsson (Hypocrisy) und Alwin Zuur (Asphyx) mit der Vision gegründet, Death Metal von höchster Qualität zu kreieren. Sie rekrutierten ein Line-Pp aus soliden, bekannten Musikern, bestehend aus James Stewart (Vader) am Schlagzeug, Jonny Pettersson (Wombbath) am Gesang und Fredrik Isaksson (Dark Funeral) am Bass, um die Legion zu vervollständigen.

Alwin Zuur (Gitarren/Songwriter) kommentiert: „In den letzten Jahren haben Tomas und ich uns regelmäßig auf Shows und Festivals getroffen. Ein Großteil unserer Gespräche drehte sich um Musik und Stile. Bei diesen Treffen fanden wir heraus, dass wir wirklich viele gemeinsame musikalische Interessen haben.“

„Musikalisch gesehen zeigt unser Debütalbum Obliterate The Weak die perfekte Balance zwischen Brutalität, Melodie und Harmonie. Als Fan des schwedischen Göteborg-Stils der frühen 90er Jahre, mit Bands wie At The Gates, Eucharist, A Canorous Quintet, sowie als eingefleischter Fan des brutalen Death Metal der alten Schule mit Bands wie Bolt Thrower, Obituary, wollte ich schon immer Songs schreiben, die eine Mischung aus diesen verschiedenen Death Metal-Genres darstellen.“

„Mit unserem neuen Album Chaos Will Reign haben wir uns in unserem typischen musikalischen Mix aus Melodie und Brutalität weiterentwickelt. Chaos Will Reign klingt dank der Produktion von Jonas Kjellgren noch professioneller, kompletter, massiver und kraftvoller. Es ist der logische Nachfolger geworden, ein großer Schritt nach vorne im Vergleich zu unserem Debütalbum Obliterate The Weak„.

Zu sagen, die Songs des Albums transportieren massiv produzierten, belebenden Heavy Death Metal, ist eine Untertreibung.

Berzerker Legion klopfen mit kriegerisch triumphalen, kraftvoll süchtig machenden Harmonien, die sie bei Live-Auftritten und auf Platte zu einer unaufhaltsamen Bestie machen.

Chaos Will Reign – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Chaos Will Reign

2. Choirs Of Anguish

3. Nihilism Over Empathy

4. Towards Oblivion

5. This Is The End

6. Damnation

7. Eternal Void

8. Worship All That Is dead

9. Shepherds Of War

10. From The Darkness Inside (Bonustrack)

11. War Chant

Release-Datum: 27.10.2023

Berzerker Legion – Line-Up:

Jonny Pettersson – Gesang

Tomas Elofsson – Gitarren

Alwin Zuur – Gitarren

James Stewart – Schlagzeug

Fredrik Isaksson – Bass

Berzerker Legion – online:

https://www.facebook.com/berzerkerlegion/

https://www.instagram.com/berzerker_legion/