Würzburg/Kempten (27.03.2018) – Sie haben es schon wieder getan!

Rock Meets Classic vermeldet in der bigBOX Allgäu bereits zum 4. Mal „AUSVERKAUFT“!

Acht Tage bevor RMC in Passau in seine 9. Spielzeit startet – und zwölf Tage bevor die Rock-Legenden um Headliner Francis Rossi (Status Quo) in Kempten Station machen – ist die bigBOX seit heute „sold out“!

3.000 wollen dabei sein, wenn am 8. April Rock auf Klassik trifft!

„Das gesamte Team der bigBOX Allgäu, unter der Leitung von Geschäftsführer Christof Feneberg, gratuliert den Rock Meets Classic Produzenten zur ausverkauften Veranstaltung: „Es ist uns eine große Freude, die Show seit vielen Jahren im Haus zu haben und bereits zum 4. Mal auszuverkaufen! Wir freuen uns auf einen Abend voller Rocklegenden, Welthits und herausragendem Entertainment!“

Mat Sinner, Musikalischer Leiter von Rock Meets Classic erklärt: „Das komplette RMC-Team ist absolut happy, dass wir in Kempten erneut restlos ausverkauft sind. Wir freuen uns, eine spektakuläre Show und großartige Hits vor einem fantastischen Publikum präsentieren zu dürfen. Kempten rocks!“

Und nicht nur Kempten: Auch die RMC-Shows in Würzburg (3.000) und Regensburg (3.700) stehen kurz vor ausverkauft. Und in Nürnberg musste die Kapazität wegen der enormen Kartennachfrage für Rock Meets Classic inzwischen von 4.000 auf 5.000 erhöht werden.

Rock Meets Classic 2018 mit den Helden der Rockmusik

from Status Quo: Francis Rossi

from Gotthard: Leo Leoni & Nic Maeder

from Supertramp: John Helliwell & Jesse Siebenberg

from The Hooters: Eric Bazilian

from Saga: Michael Sadler

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra

Tourtermine 2018

04.04.2018 20:00 94036 Passau- Dreiländerhalle

05.04.2018 20:00 85053 Ingolstadt – Saturn Arena

06.04.2018 20:00 97072 Würzburg – s. Oliver Arena

07.04.2018 20:00 90471 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

08.04.2018 20:00 87435 Kempten – bigBOX Allgäu

09.04.2018 20:00 CH-8050 Zürich – Hallenstadion

11.04.2018 20:00 10963 Berlin – Tempodrom

12.04.2018 20:00 65929 Frankfurt am Main – Jahrhunderthalle

13.04.2018 20:00 CH-4052 Basel- St. Jakobshalle

14.04.2018 20:00 93059 Regensburg – Donau-Arena

15.04.2018 20:00 80809 München – Olympiahalle

17.04.2018 20:00 71638 Ludwigsburg – Arena

18.04.2018 20:00 89231 Neu-Ulm – ratiopharm arena

19.04.2018 20:00 68161 Mannheim – Rosengarten

Änderungen vorbehalten!