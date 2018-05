Wer am Samstag gerne noch weiterfeiern möchte, kann dies im Rahmen einer Aftershow-Party im Backstage an der S-Bahn-Haltestelle Hirschgarten tun. Diese ist für ROCKAVARIA-Besucher bei Vorzeigen des Tickets kostenlos.

Zwei Bühnen, zwei Tage mit jeweils zehn Bands, Rock vom Feinsten auf einem völlig neu konzipierten Königsplatz mitten in München – der Sommer in der Stadt verspricht schon jetzt spektakulär zu werden. Unsere diesjährige eindrucksvolle Location verbindet Antike mit modernem Lebensgefühl und erzeugt somit eine ganz besondere Atmosphäre. Zwischen Glyptothek, staatlicher Antikensammlung und Propyläen können die Rockmusik-Liebhaber beim ROCKAVARIA die verschiedenen Bands zum Einen auf der Hauptbühne „Kings’s Stage“ (gegenüber der Propyläen) und zum Anderen auf der „Green Stage“ (im schattigen Park hinter der Glyptothek) genießen.

Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten sorgen für das leibliche Wohl, großzügige Flächen zum Relaxen sind auf dem weitläufigen Areal geplant. Blaas of Glory aus Holland spielen in den Pausen und im Biergartenbereich Hits von Motörhead, Bon Jovi etc. in ihrer ganz eigenen Version.