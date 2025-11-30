Roth: kündigen ihr neues Album „Alles Endet“ an und veröffentlichen Single und Video zum Titelsong

Die aufstrebenden Senkrechtstarter des dunklen, deutschen Metals, Roth, melden sich mit ihrem lang erwarteten neuen Album Alles Endet zurück, das am 30. Januar 2026 über Massacre Records als 2CD-Mediabook und limitierte Vinyl-LP erscheinen wird.

Um die Ankündigung des neuen Studioalbums gebührend zu feiern, veröffentlichen Roth mit dem Titeltrack Alles Endet die erste Single, einem eindrucksvollen und kompromisslosen Einstieg in dieses neue Bandkapitel. Mit seiner düsteren Erzählweise, den kalten melodischen Hooks und der vernichtenden Urkraft der Neuen Deutschen Härte, gibt der Track den Ton für ein Album vor, das tiefer, dunkler und weitaus persönlicher ist als sein Vorgänger.

Nach dem vielbeachteten Debüt Nachtgebete, verbrachte Mastermind Quentin Roth über vier Jahre damit, den Nachfolger zu schreiben. Jede Komposition, jeder Text und die gesamte instrumentale Performance auf Alles Endet, stammen aus der Feder von Quentin selbst, was zu einem Werk mit vollständiger künstlerischer Kontrolle und Vision geführt hat. Dieses Mal übernahm er ebenfalls die gesamte Produktion sowie den Mix und formte den bedrückenden und dennoch zeitgemäßen Sound des Albums von Grund auf.

Die unverwechselbare Stimme von M. Roth, Quentins Vater, erweckt die Geschichten erneut zum Leben und verleiht ihnen emotionale Tiefe, Bedrohlichkeit und die charakteristische stimmliche Identität, welche die Fans schon auf dem Debütalbum so geliebt haben. Zum ersten Mal ist Quentin selbst auf den vier Bonustracks der Mediabook-Edition als Sänger zu hören und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Hörer.

Alles Endet erbaut seine Dramaturgie auf den Grundpfeilern von Nachtgebete. Auf zwölf Tracks deckt das Opus das gesamte Spektrum des deutschsprachigen Metals ab: makabre Melodien, düstere Erzählungen, gewalttätige Crescendos, folkige Atmosphären und emotionale Tiefe, verwoben zu einer intensiven modernen Produktion.

Gastgitarrist Cedric Roß spielt auf mehreren Tracks die Leadgitarre und verleiht den entscheidenden Momenten auf Am Leben, Stirb!, Zahle Den Preis und dem düsteren Leiche Im Schrank Schärfe und Aggressivität.

Die gesamte Klangarchitektur von Alles Endet wurde von Quentin Roth geprägt, der nicht nur das gesamte Album komponierte und einspielte, sondern auch die Produktion und den Mix in den Panic Room Studios in Ernstroda vollständig übernahm. Seine akribische Herangehensweise verleiht dem Album seinen kraftvollen und emotionsgeladenen Sound und manifestiert einen entscheidenden Schritt nach vorne.

Um die klangliche Identität des Albums zu vervollständigen, wurde das Material anschließend an den renommierten Toningenieur Markus Stock übergeben, der das Werk im Klangschmiede Studio E in Mellrichstadt masterte und ihm Klarheit, Tiefe und eine kraftvolle Wirkung verlieh.

Visuell wird Alles Endet durch die düsteren und eindrucksvollen Illustrationen von Svartir Andar Graphix zum Leben erweckt, deren Bildsprache die Themen des Albums – Verfall, Fatalismus und emotionale Unruhe – perfekt widerspiegelt. Das Ergebnis ist eine homogene künstlerische Vision, in der sich Klang und Optik eng miteinander verbunden gegenseitig verstärken.

Alles Endet Tracklist:

CD 1 / Vinyl

1. Am Leben

2. Kriegstourist

3. Mein Schwesterlein

4. Stirb!

5. Keine Zeit Für Tränen

6. Zahle Den Preis

7. Novembermord

8. Gruss Aus Der Küche

09. In Den Wurzeln Der Eichen

10. Du Blutest Heute Nicht Allein

11. Leiche Im Schrank

12. Alles Endet

CD 2

1. Nimm Meine Hand

2. Morgenstund (Hat Blut Im Mund)

3. Austauschbar

4. Ein Letzter Atemzug