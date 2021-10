Roth – Nachtgebete

Artist: Roth

Herkunft: Thüringen, Deutschland

Album: Nachtgebete

Spiellänge: 61:12 Minuten

Genre: Dark Metal, Gothic Metal, Metal

Release: 01.10.2021

Label: Massacre Records

Link: https://www.facebook.com/Roth_official-110403464648711

Bandmitglieder:

Gesang – M. Roth

Alle Instrumente – Quentin Roth

Tracklist:

Eishauch Schrei Für Mich Kopf Ab Was Mir Bleibt Mein Blut Auf Deiner Haut Ein Loch Ist Ein Loch Ein Nachtgebet Das Leben Ist Ein Krankes Spiel Gleichklang Meine Welt Hautnah Bevor Ich Geh

Die guten alten Eisregen Black Metal Tage gehören lange der Geschichte an, dafür dringt die tödliche Macht aus Thüringen in die tiefsten morbiden Gefilde des Dark und Gothic Metals. Doch wohin geht das Vater-Sohn-Gespann Roth, wirft es sie in die alten Eisregen-Tage zurück oder führen sie den modernen Eisregen Weg zweigleisig fort? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass die Familie Roth noch mehr in die Gothic Schiene drängt, dabei düster bleibt und mit ähnlich morbiden Strukturen wie Eisregen ihre Opfer quälen will. Große Unterschiede kann man kaum ausmachen, Nachtgebete könnte ebenso gut aus den Händen von Eisregen stammen. Die Blutkehle von Michael hat über die Jahrzehnte nicht an Magie verloren und sprüht nur so vor Verachtung. Ebenfalls wie die Hauptband läuft das Projekt über Massacre Records und wurde am 01.10.2021 veröffentlicht. Das Debüt spuckt über eine Stunde blutige Spielzeit aus und kommt auf zwölf tödliche Nummern.

Gleich beim Opener dringt die Kälte mit Eishauch in die Knochen. Melodisch, harmonisch, gar atmosphärisch wird dem Tod blitzschnell die Hand gereicht. Die Familie Roth darf man, ohne Abstriche zu machen, als morbideste Familie Deutschlands bezeichnen. Wie der Vater, so der Sohn geht das Duo wortgewandt wie brutal durch die Lyrics und lässt keinen Knochen auf dem anderen. Schrei Für Mich greift wie schon öfter gehört die Neue Deutsche Härte auf, um diese mit blutigem Gemetzel zu kombinieren. In BPjM-Regionen (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) dringt Nachtgebete nicht vor, dafür hat Michael wohl genug Erfahrung oder einfach nicht die Lust, wie in den Anfängen von Eisregen auf dem Index zu landen, schließlich versaut eine stillgelegte Platte das blutige Business. Tod, Qualen und finstere Mördergedanken prägen die Kompositionen und greifen alte Thematiken auf, die man jedenfalls von Michael schon kennt. Quentin hingegen ist frisch am Werk und setzt mit Kopf Ab das erste Highlight. Technisch lebt die Platte von Midtempo-Attacken, melodischen Ausläufen und Keyboard Massengräbern, die jeden Hörer zur eigenen Beerdigung einladen.

Alte Tugenden stehen über neuen Idee. Nachtgebete hätte mehr bieten dürfen, können und müssen. Die nächste Perle wird auf den Faden geschoben und beinhaltet Stücke wie Mein Blut Auf Deiner Haut, Ein Loch Ist Ein Loch oder Das Leben Ist Ein Krankes Spiel. Leider wird nicht nur das Album schnell platt, sondern die grundsätzliche Ausrichtung vor allem von Michael. Überschaubar in der Wortwahl oft gleich oder sehr ähnlich wirkt es manchmal, als wäre er am künstlerischen Horizont angekommen und hätte den Zenit längst überschritten. Die letzten Produktionen, egal mit welcher Combo, haben immer wieder diesen Eindruck geweckt. Live immer noch eine Macht, geht nur die Qualität auf einem Silberling in das Mittelmaß. Hören will das in Thüringen sicher keiner und Freunde dürfte ich mir bei der Familie Roth ebenfalls keine machen, aber die guten Ansätze werden schnell butterweich in Samttücher eingepackt, ohne die Knochen brutal bersten zu lassen und die Gedärme tatsächlich aus dem hohlen Körper in die Freiheit zu entlassen. Der Finger zeigt auf die eitrigen Wunden, ohne diesen in die fauligen Öffnungen zu stecken. Dort geht man lieber in depressive und progressive Handlungen, die den Todesfluch auf die Seele legen sollen.