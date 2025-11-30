Slaughterday: veröffentlichen den vernichtenden Titeltrack ihres kommenden neuen Albums „Dread Emperor“

Das sechste Album der ostfriesischen Death-Metal-Veteranen erscheint am Freitag, dem 13. Februar 2026, über Testimony Records. Hier geht’s zur Video-Single:

Gitarrist Jens Finger kommentiert: „The title track, Dread Emperor, represents quintessential Slaughterday. It takes you on an unrelenting journey through old school death metal, from slow, crushing doom to blistering aggression, which is crowned by soaring melodic solos.“

Bernd Reiners fügt hinzu: „The song’s lyrics portray the Dread Emperor as the ultimate embodiment of fear itself, a timeless force that rules through terror and despair“, schreibt der Frontmann . „With a world consumed by oppression, hopelessness, and submission, this track channels darkness and chaos to mirror the raw power of fear unleashed, making it both a sonic and thematic assault.“

Mit Dread Emperor liefern Slaughterday all das, was sie auszeichnet und was ihre Fans von dem Duo erwarten: perfekt gespielten Old-School-Death-Metal mit einem teuflischen Twist. Von erdrückenden, doomigen Ultra-Heavy-Parts bis hin zu kalkulierten Ausbrüchen purer Brutalität bietet dieses Album alles, was das Herz eines jeden Death-Metal-Fans begehrt. Und natürlich sind die kosmischen Schrecken der Großen Alten, verbotene Klänge und tentakelbewehrter Death Metal weiterhin präsent. Die deutsche Band hat ihren Geschichten über kosmische Schrecken zudem eine tiefere Bedeutung verliehen und damit Stereotypen ein Ende gesetzt.

Slaughterday präsentieren neue Schrecken und brutaleren Wahnsinn als je zuvor – Dread Emperor ist Pflichtlektüre für jeden echten Old-School-Death-Metal-Liebhaber!

Dread Emperor – Trackliste:

Enthroned Obliteration Crusade Rapture Of Rot Astral Carnage Subconscious Pandemonium Dread Emperor The Forsaken Ones Necrocide Dethroned Golem (Protector Cover)

Das Album wurde von Jörg Uken in der Soundlodge in Rhauderfehn (DE) aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Pär Olofsson.

Slaughterday – Aufnahmebesetzung

Jens Finger – Gitarren, Bass

Bernd Reiners – Gesang, Schlagzeug

Tobias Koops – Gitarre

Ulf Imwiehe – Bass

Tom Hoffmann – Schlagzeug

Live-Termine:

06 Dec 2025 Schwerin (DE) – Bus-Stop, X-Mas Grinch Attack

31 Jan 2026 Essen (DE) – Testimony Records Metal Festival +Asphyx

Tickets: https://fest.testimonyrecords.de

Slaughterday sind:

Jens Finger – Gitarren, Bass

Bernd Reiners – Gesang, Schlagzeug

Slaughterday online:

www.facebook.com/slaughterdayofficial

www.instagram.com/slaughterdayofficial