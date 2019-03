Queensryche, Kissin‘ Dynamite und Debauchery sind die ersten drei Bands, die euch im Winter in der Turbinenhalle Oberhausen mächtig einheizen werden.

Oberhausen – Das Ruhrpott Metal Meeting geht in die fünfte Runde und kann euch direkt 3 Hochkaräter der nationalen und internationalen Metal Szene präsentieren.

Am 06. Und 07.12.2019 ist es wieder soweit. Das Ruhrpott Metal Meeting wird erneut seine Pforten in der Turbinenhalle zu Oberhausen öffnen.

„Stahl liegt in der Luft“ ist auch in der fünften Ausgabe das Motto! Das größte Indoor-Metal-Event im „Pott“ bietet neben namhaften, nationalen und internationalen Bands auch Autogrammstunden, einen Metal Markt, Indoor-Biergarten und vieles mehr.

Den Anfang des hochkarätigen Line-Ups macht in diesem Jahr neben der deutschen Groove – Death Metal Maschine Debauchery,

den Sleeze – Metal Hit Garanten von Kissin‘ Dynamite, niemand geringeres als DIE Legende Queensryche, welche mit ihrem 1988

erschienenen Operation Mindcrime Album neue Maßstäbe in Sachen Heavy Metal gesetzt haben.

Weitere Band-Ankündigungen in Kürze! DER POTT BEBT!

Festivaltickets gibt es zum unter https://www.deinetickets.de/event/rmm/

