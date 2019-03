Die deutsche Thrash Metal Band Eradicator feiert heute eine Videopremiere zu ihrem Song Trigger To Apocalypse.

Der Song stammt aus der Jubliäumsedition von The Atomic Blast, das am 22.3. re-released wird und vier neu aufgenommene Songs beinhaltet!

Vor genau zehn Jahren veröffentlichten die Sauerländer Thrasher Eradicator mit The Atomic Blast ihr erstes Full-length-Album.

Am 22. März 2019 erscheint die erweiterte, sehnsüchtig erwartete Neuauflage des seit einigen Jahren vergriffenen Erstschlags der Band.

Neben den neun Klassikern des Debüts, die in unveränderter Weise zum Umfang der Veröffentlichung gehören, haben Eradicator zusätzlich vier der Songs im Studio neu eingespielt.

Um den Charakter der gereiften Songs besser abzubilden, wurden die ausgewählten Stücke in einer Live-Situation innerhalb weniger Stunden aufgenommen.

Außerdem enthält die Jubiläumsversion ein komplett überarbeitetes Booklet, unter anderem mit Fotos aus 15 Jahren turbulenter Bandgeschichte.

Erscheinen wird die CD über Green Zone Music.

Als besonderes Highlight für alle Liebhaber des schwarzen Goldes erscheint zugleich die längst überfällige Vinyl-LP von The Atomic Blast über das Label ftwctp Records.

Diese Version kommt zwar ohne die Bonustracks, enthält dafür aber einen Download-Code der Extended-Version und schmückt sich mit dem ursprünglich geplanten originalen Cover-Artwork.

Zudem ist sie auf 250 Exemplare limitiert.

Songs wie Possessed By The Devil, Capital Punishment oder When Bullets Drop Like Rain… haben auch 2019 nichts von ihrer damaligen Frische eingebüßt, sind nach wie vor fester Bestandteil der Shows von Eradicator und lassen die Metal-Horns der Thrash Jünger nach oben schnellen.

Wer diesen Klassiker der Bandgeschichte noch nicht im Regal stehen hat, oder seine Sammlung um die neuen Versionen erweitern möchte, sollte nicht zögern und zuschlagen.

Quelle: Gordeon Music

