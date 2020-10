Sacred Reich: launchen Video zu „Something to Believe“

Letztes Jahr haben Sacred Reich mit Awakening ihr erstes Album in 23 Jahren veröffentlicht und jetzt erscheint mit Something to Believe ein neues Video zu einem Song aus jenem Album. Schaut es euch jetzt hier an:

Sacred Reich meinen dazu: „With the uncertainty that we are all experiencing, we think it’s time for Something To Believe.“

23 Jahren nach ihrem letzten Album, kehren Sacred Reich mit Awakening in beeindruckender Form zurück. Die Scheibe bietet alles, was Fans von der Truppe aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona erwarten durften, und ist eine zeitlose Sammlung energetischer Thrash-Songs, erdrückender Grooves, Killer-Solos und gesellschaftskritischer Texte, die von einem tiefen Verständnis dessen zeugen, was momentan auf der Welt geschieht.

Die Rückkehr von Dave McClain, der von 1991 bis 1997 trommelte, und die Hinzunahme vom erst 22-jährigen Gitarristen Joey Radziwill neben Original-Sechssaiter Wiley Arnett war ungeheuer wichtig für das Album, meint Phil Rind. Die Aufnahmen fanden im Studio Platinum Underground in Mesa in Arizona unter Produzent Arthur Rizk (Power Trip, Cavalera Conspiracy) und Tontechniker John Aquilino statt. Gemastert wurde das Album von Maor Appelbaum im Maor Appelbaum Mastering.

Awakening könnt ihr euch hier anhören und auch direkt bestellen: metalblade.com/sacredreich

