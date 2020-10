Déluge: veröffentlichen neue Single „Digue“

Am 6. November werden die Franzosen von Déluge ihr neues Album Ægo Templo via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen weiteren Einblick in das Album bietet euch das Video (Regie: VCR) zur neuen Single Digue, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Déluge dazu: „Wir sehen das Leben als einen fortwährenden Kampf mit seinem inneren Selbst, und Digue (Deich, Wellenbrecher) symbolisiert diesen ständigen Kampf, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Um diesen Kampf zu gewinnen, fühlen wir die Notwendigkeit, den dunklen Teil davon zu umarmen, um zu sehen, wie jedes kleine Glühen in der Dunkelheit langsam zu einer starken Flamme wird, die Notwendigkeit, unsere Wahrnehmung zu verändern, um schließlich die Schönheit dort zu sehen, wo sie ist. Aber es ist ein Fluch und eine tiefe Schwäche, Schönheit nicht anders sehen zu können. Die verschiedenen Szenen in dem Musikvideo spielen mit diesen Emotionen und den Kämpfen, die man mit sich selbst austrägt, indem man versucht, sich selbst im Licht zu halten.“

Frankreich ist seit Langem eine Brutstätte für Black Metal, und Déluge, die den Stil seit 2014 mit Post Hardcore kombinieren, gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen des Landes. Fünf Jahre nach ihrem Debüt Æther legt die Band nun ihr zweites Album Ægo Templo vor, das leichter zugänglich ist und dennoch eine fantasievolle Weiterentwicklung markiert. „Ich wollte etwas noch leichter Zugängliches schaffen, ohne unseren melancholischen Sound und den Kern unserer Musik zu verlieren“, erklärt Gitarrist und Gründer François-Thibaut Hordé. „Das war eine sehr spannende und anstrengende Herausforderung, die wir allerdings mit Erfolg hinter uns gebracht haben, wenn man mich fragt. Wir sind ausgesprochen stolz auf das neue Album.“

François-Thibaut produzierte das Album zusammen mit den Tontechnikern Thibault Chaumont/Deviant Lab Studio (Igorrr, Carpenter Brut, Birds in Row), der auch Mix und Mastering übernahm, und Amaury Sauvé / The Apiary Studio, der für die Schlagzeugaufnahmen verantwortlich war. Ægo Templo ist ein mutiger Vorwärtsschritt im Vergleich zum ersten Album der Combo.

„Die Aufnahmen und das Abmischen gingen natürlicher und ‚organischer‘ vonstatten als zuvor. Wir haben uns mit den Details Zeit gelassen und hatten das Vergnügen, ganze Wochen gemeinsam mit Thibault am Feinschliff zu arbeiten. Ich kann kaum ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin, dass er sich so lang um uns kümmerte und den ganzen Ablauf betreute hat. Das Ergebnis klingt echt viel persönlicher als der Sound von Æther, auch wenn ich nach wie vor uneingeschränkt hinter dem Album stehe.“

Neben Saxophonist Matthieu Metzger gastierte Tetsuya Fukagawa von der japanischen Screamo-Legende Envy in Gloire Au Silence, wohingegen Hélène Muesser zusätzlichen Gesang zu Abysses, Ægo Templo und Digue beisteuerte. Alle drei verliehen dem Longplayer noch mehr Tiefe. Obwohl in Anbetracht der Weltlage unsicher ist, was Déluge als nächstes angehen, haben sie sich ein eindeutiges Ziel gesetzt: „Wir wollen möglichst ausgiebig touren, um unsere Musik bekannter zu machen, und viel, viel weitergehen, als es nur in der Metalszene möglich ist.“

Direkt nach Veröffentlichung von Ægo Templo werden Déluge mit ihren Labelmates von Igorrr im Dezember durch Frankreich und die Schweiz touren.

