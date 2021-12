Saint City Orchestra: versorgen uns mit dem Weihnachtsklassiker „Fairytale Of New York“

Die aktuelle Zeit erfordert immer wieder Albtraum Situationen. Gerade in der Musikindustrie verlangt sie von Künstlern, Managements und allen umliegenden Gewerkschaften einiges ab. Tourneen werden angekündigt, organisiert, verschoben, abgesagt und dann wieder neuorganisiert.

So ergeht es auch dem Saint City Orchestra seit zwei Jahren. Ankündigung, Verschiebung, Absage. So war die Band diesen Herbst zusammen mit den Fiddlers Green aus Deutschland auf Europatournee. Geplant war diese Tour allerdings schon im Herbst 2020. Dann wurde sie auf dieses Jahr verschoben und bis kurz vor Start war nicht klar, ob sie stattfinden wird.

Mit 2 Wochen Vorbereitungszeit wurde schließlich in Holland gestartet.

Danach folgten die Deutschlandkonzerte mit Dresden, Berlin, Köln, Hannover und vielen mehr. Das Saint City Orchestra ist also tatsächlich im Touralltag angekommen. Kaum richtig drin, wurde der Albtraum erneut abgespult und die restlichen Termine mussten abgesagt, respektive verschoben werden. Aus, vorbei. Die Stimmung einmal mehr auf dem Tiefpunkt. Traurig und enttäuscht wurde der Tourbus geräumt und das Equipment wieder zurück in den Keller gestellt.

Wer nun allerdings denkt, die Band habe sich erneut in den ungeplanten Ruhestand verdrückt, dem wird besseres bewiesen. Die nun freien Wochenenden wurden gleich für ein neues Projekt genutzt. Passend zur Weihnachtszeit fuhr man in das Tonstudio vom eigenen Gitarristen Lorenzo Scrinzi und nahm den legendären Christmassong Fairytale Of New York (New Yorker Märchen, anm. der Band) auf. Das Original von The Pogues wurde auf den eigenen Musikstil umarrangiert und bekommt demgemäß einen eigenständigen Charakter. Sehr gelungen! Das findet auf alle Fälle das Saint City Orchestra. Selbst ein Videoclip hat die Band gedreht. Als Story – ihr eigenes Weihnachtsessen. „Man muss aktuell mit einfachen Mitteln arbeiten“, so die Band. „Da liegen teure Videoproduktionen mit durchgeplanter Story nicht drin“. Reinhören und sich auf punkige Weihnachten freuen!

Line-Up:

Sandro Schmid – Gesang, Gitarre, Tamburin

Mäsi Eigenmann – Gesang, Schlagzeug

Rouven Rapp – E-Bass

Gabriel Eschenmoser – Akkordeon

Lorenzo Sirinzi – E-Gitarre

Eva Wey – Geige