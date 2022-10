Saltatio Mortis: „Für Immer Frei Tour 2022 | BRING MICH ZURÜCK“

Lange mussten die Fans darauf warten, doch nun ist es so weit! Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Nr. 1 Albums dürfen Saltatio Mortis Für Immer Frei endlich live auf die Bühnen bringen und sind nicht mehr zu stoppen! Die Bandmitglieder können es nicht mehr erwarten, ihr Publikum mit ihren Songs und einer spektakulären Bühnenshow zum Beben zu bringen. Diese Tour sollte man sich nicht entgehen lassen!

Den Tourtrailer sieht man hier:

22 Jahre ist es nun her, dass diese Band ihre ersten Auftritte hatte; damals standen die Musiker mit Trommeln und Sackpfeifen an Straßenecken herum und spielten für das Geld, das man ihnen in die Hüte warf. Sie hätten das damals ja selbst nicht gedacht, sagen Saltatio Mortis heute: Dass man mit Schnabelschuhen, Schellenband und Dudelsack irgendwann mit vier Nummer-Eins-Alben dasteht und mit einer goldenen Schallplatte noch dazu. Und dass es eine so bunte Truppe, auch nach über zwanzig Jahren, immer noch schafft, so erfolgreich zu sein, in einer Welt, die zunehmend grau wird – allein das ist ein Zeichen, das Hoffnung macht. Hoffnung, die nach der Corona-Ausnahmesituation auch dringend notwendig scheint.

Doch nicht nur die Welt da draußen hat sich verändert, auch im kleinen Saltatio-Kosmos hat sich Einiges getan: Zeitgleich mit dem Release von Für Immer Frei wurde Lasterbalk – Gründungsmitglied, Schlagzeuger, Texter und Manager von Saltatio Mortis – Vater einer kleinen und sehr bezaubernden Tochter. Kinder verändern die Welt, und so scheidet er aus dem zeitintensiven Tourgeschäft aus, um seine Tochter aktiv beim Aufwachsen zu begleiten. Die Drumsticks übernimmt Jean und sorgt mit seiner unbändigen Spielfreude für die richtigen Beats. Lasterbalk wird weiterhin hinter den Kulissen für die Band da sein und natürlich fleißig an neuen Songs mitarbeiten. Die ersten Ergebnisse dieser Umwälzungen hatten Saltatio Mortis in einer Neuauflage des Erfolgsalbums Für Immer Frei zusammengefasst, die im August letzten Jahres erschien. Neben den markanten Songs des Hauptalbums finden sich hier fünf neue Songs und drei alternative Versionen.

Saltatio Mortis wirken auch nach 22 Jahren immer noch so kraftvoll, leidenschaftlich und neugierig wie am ersten Tag; ihre gewachsene musikalische Reife steigert nur noch die Intensität ihrer Songs. Das ist die Musik einer Band, die ihre Geschichte kennt und um die Zukunft weiß; die so sicher ist, dass sie kein Risiko scheut – und die weiß, dass es heute wichtiger ist denn je, den kräftigen Rock und den zarten Folk nicht den Feinden der Freiheit zu überlassen.

Saltatio Mortis – Für Immer Frei Tour 2022 | BRING MICH ZURÜCK

Präsentiert von: Metal Hammer, EMP, Sonic Seducer, Piranha & Start

27.10.2022 Luxembourg Den Atelier

28.10.2022 Fürth Stadthalle

29.10.2022 Dresden Alter Schlachthof

11.11.2022 Wiesbaden Schlachthof

12.11.2022 Bremen Pier 2

18.11.2022 München Tonhalle

19.11.2022 Ludwigsburg MHP Arena

25.11.2022 Leipzig Haus Auensee

26.11.2022 Berlin Columbiahalle

02.12.2022 Bochum Ruhr Congress

03.12.2022 Hamburg Edel Optics Arena

15.12.2022 Zürich (CH) Komplex 457

16.12.2022 Linz (AT) Posthof

17.12.2022 Wien (AT) Simm City

Veranstalter: www.extratours-konzertbuero.de

Tickets unter: https://tourlink.to/saltatio-mortis

Saltatio Mortis folgen:

Homepage I Facebook I Instagram