Ruben Block – Looking To Glide

Der Gitarrist und Sänger Ruben Block von Triggerfinger musste das Veröffentlichungsdatum seine Soloplatte etwas nach hinten verschieben. Aufgrund von Produktionsverzögerungen steht ab Freitag Looking To Glide endlich physisch zur Verfügung. Digital ist das neue Material bereits am 30.09.2022 erschienen. In elf Songs zieht der vielseitige Musiker die Hörer in einen Rockstrudel, der Filmsoundtracks aufgreift, düstere Visionen transportiert und in seiner Beschaffenheit moderne Feuerbälle spuckt. Das Artwork hat der Mastermind schlicht ausgewählt – lediglich sein Konterfei im grauen Hintergrund eines Pkws ziert den Silberling. In Amerika aktuell sehr beliebt, lässt Turning On A Fan mit vielen Schlagzeugaktivitäten und pulsierenden Melodien die Hüllen fallen. Der Mix aus modernen Atmosphären und Old School US-Rock überflutet seit gut drei Jahren den Markt. Bei uns in Europa und Deutschland bleibt der Trend noch deutlich stärker unterm Radar als in Nordamerika. Ob das der Belgier ändern kann? Ruben Block zieht die Fäden behutsam, vermeidet zu unnatürliche Elektro Ausfälle, um mehr Dark Blues Passagen einzubauen. Progressiv, mit einem rockigen Leitfaden, bringen Awake und Lights die Tiefe. Mit den verschiedenen Gesangsfarben werden die zwei bis vier Minuten andauernden Nummern aufgefrischt. Teils andächtig, dann wieder impulsiv, stets mit dem Blick in eine dichte Nebelbank lässt der Musiker auf seinem Soloalbum keine Wärme zu. Grau in grau wie ein britischer Herbst färben die gut 35 Minuten als Lichtblick ausschließlich das Laub an den Bäumen bunt. Die Verbindung zu Triggerfinger kommt nicht zum Tragen. Selbst bei den Vocals besteht ein gesunder Abstand zum Hauptprojekt. Nostalgisch erklimmt Your Call den Olymp. Verraucht wie ein 70er-Saloon-Krimi-Abspann liegt der Einfluss für Looking To Glide zu fast 100 Prozent im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für die kalte Jahreszeit zum Seele-baumeln-lassen bei der abendlichen Tee-Session eine ernst zu nehmende Option. Für die Rocker unter uns, die härtere Anschläge brauchen, jedoch nicht zu empfehlen, dafür ist die melancholische Variante nicht geeignet.

