Samavayo: sind auf „Fall“ Tour 2024

Bevor die drei Herren nächstes Jahr ihr 25. Band-Jubiläum feiern, sind sie wieder einmal auf Tour und spielen Italien, die Schweiz und einige Shows in Deutschland. Ein Höhepunkt wird sicher das Up In Smoke Festival werden, aber vor allem das Planet Desert Rock Festival in Las Vegas / USA, das vom 30. Januar bis zum 1. Februar gefeiert wird.

Hier die Tourtermine:

12.09.2024 DE – Leipzig – Bandhaus Leipzig

13.09.2024 DE – Dresden – Chemiefabrik

14.09.2024 DE – Weiden (Oberpfalz) – Stoner Rock Night

04.10.2024 DE – Wurzburg – Immerhin Würzburg

05.10.2024 DE – Pratteln – Up In Smoke Festival

06.10.2024 IT – Brescia – CSA Maggazino 47

07.10.2024 IT – Zero Branco – Altro Quando

09.10.2024 CH – St.Gallen – Flon

10.10.2024 DE – Nürnberg – Muzzclub

12.10.2024 DE – Munich – Keep It Low Festival

15.10.2024 DE – Potsdamm – Archiv

16.11.2024 DE – Cottbus – Muggefug