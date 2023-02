Schattenmann: stellen Video zu brandneuem Song „Hände Hoch“ vor

Nach Veröffentlichung ihres von Fans und Kritikern gefeierten, 3. Studioalbums Chaos (2021, AFM Records), meldete sich zum Ende letzten Jahres die Industrial Metal & Dark Rocker von Schattenmann mit ihrer aktuellen Single, Menschenhasser, zurück. Nun erschien ein weiterer, neuer Track – ein hoffentlicher Vorbote auf ein kommendes Album?

Bereits auf Chaos präsentierte sich die Band härter, metallischer, facettenreicher und inhaltlich kompromissloser als je zuvor. Anhänger von Größen wie Rammstein, Oomph! und darüber hinaus kommen bei Schattenmann voll auf ihre Kosten, so ist das Quartett einen entscheidenden Schritt gegangen und hat die Essenz neuer Songs mit unerbittlicher Konsequenz in den Fokus eines kompromisslosen Sounds gerückt: Mit Chaos haben Schattenmann ihren Sound durch Einflüsse von Metal und Industrial gekonnt um moderne und packende Elemente erweitert.

In einer Welt, in der uns mehr schlechte als gute Nachrichten ereilen, verrät uns Frontmann Frank Herzig über den neuen Song Hände Hoch: „Immer wieder gibt es Ereignisse, die unser Leben verändern bzw. beeinträchtigten . Man hat zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Die erste ist, den Kopf in den Sand zu stecken und alles nur schwarz zu sehen. Die andere Möglichkeit ist, zu versuchen das Beste aus jeder Situation zu machen und sich die Lebensfreude nicht nehmen zu lassen. Genau darum geht es in Hände Hoch egal was kommt, wie schlecht es läuft, wir machen einfach das Beste daraus „Wir machen aus Scheiße Gold““

Seht das brandneue Hände Hoch Video ab sofort hier:

Im kommenden Frühjahr starten Schattenmann gemeinsam mit Scarlet Dorn auf umfangreiche Chaos Tour 2023, erlebt die Band live an folgenden Dates:

01.04.23 (DE) Mannheim / MS CC

08.04.23 (DE) Hamburg / Markthalle

09.04.23 (DE) Leipzig / Hellraiser

14.04.23 (DE) München / Backstage

15.04.23 (DE) Köln / Club Volta

21.04.23 (DE) Berlin / Maschinenhaus

22.04.23 (DE) Hannover / Musikzentrum

29.04.23 (DE) Rüsselsheim / Das Rind

30.04.23 (DE) Nürnberg / Der Cult

05.05.23 (DE) Oberhausen / Kulttempel

06.05.23 (DE) Bremen Tivoli

Tickets: https://fanlink.to/chaostour

Schattenmann online:

www.schattenmann.net

www.facebook.com/schattenmannband