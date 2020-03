Schlawindl: streamen das Kontrastprogramm für eure Pampers-Rocker

Corona hat das Land fest im Griff und viele von uns sitzen zu Hause in Quarantäne. Soweit kein Problem, wir können uns immer irgendwie beschäftigen und für uns bieten etliche Bands auch ein ordentliches Programm an Onlinekonzerten. Doch was ist mit euren Pampers-Rockern? Kinder, die mehrere Tage am Stück nur in der Wohnung herumsitzen sollen, können schnell zum Schreialarm-Problem werden. Falls ihr mit euren Nerven schon fast am Ende seid und nicht mehr wisst, welches Bespaßungsprogramm ihr für die kleinen Rocker auffahren sollt, für all jene kommt hier der ultimative Tipp.

Schlawindl, die bayrische Kinder-Rock-Band aus Erding liefert euch am Sonntag (22.03.) ab 15:00 Uhr ein Onlinekonzert auf Facebook.

Schlawindl bieten coole Songs für Kids – mal lustig und mal nachdenklich, zum Mitsingen und Abtanzen, gesungen hauptsächlich in bayerischer Mundart. Titel wie Fuaßboispuin, Mama, I Mog Ned Wandern Geh, Bester Freind oder Mei Nutellabrot sprechen vor allem Kinder im Grundschulalter an. Dass das bei der Zielgruppe voll ankommt, haben Schlawindl bei Schulkonzerten bereits unter Beweis gestellt. Das sind Unterrichtsstunden, die Schüler und Lehrer so schnell nicht vergessen werden. Denn die Songs machen jede Menge Spaß und bieten schon den kleinen Musikfans ein authentisches Konzerterlebnis – nur eben altersgerecht. Die Lieder sollen in erster Linie Spaß machen. Sie haben oft aber auch einen ernsten und pädagogischen Ansatz. Wir Stehen Nicht Auf Rassismus zum Beispiel heißt ein solcher Song – eine klare Absage an Fremdenhass. Kopf und Herz der Gruppe ist Liedermacher und Musiklehrer Andi Starek, der bei Schlawindl Gitarre spielt und singt. Für Starek, der auch Pate für das Projekt Schule Ohne Rassismus an der Schule Neustift in Freising bei München ist, ist es eine Herzensangelegenheit, den Kindern auch gewisse Werte zu vermitteln.

Hier das Statement der Band:

‼️🤘🏻Schlawindl goes online🤘🏻‼️ Da ja unser Konzert am Sonntag im Kleinen Theater in Haar aufgrund des aktuellen Situation nicht stattfinden kann, geben wir von #Schlawindl am Sonntag um 15:00 Uhr live auf Facebook ein Online Konzert bei dem ihr herzlich eingeladen seid mitzurocken🤘🏻🤘🏻 egal ob im Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche…. wir bringen euch die Hits von Schlawindl live nach Hause!! Also einschalten und Let’s Rock🤘🏻🤘🏻