Sepultura: enthüllen offizielles Musikvideo zu neuem Song „Means To An End“

Das Zeitalter von Quadra hat begonnen: Die brasilianischen Thrash Metal Meister Sepultura veröffentlichen heute ihr neues Album und feiern die Veröffentlichung mit einem beeindruckenden Video zu ihrer neuen Single Means To An End.

Schaut euch das Video hier:

Gitarrist Andreas Kisser dazu:

„Sepulnation, das lange Warten hat ein Ende! Heute erscheint endlich Quadra! Es ist ein wundervolles Gefühl, hier heute mit einem solch starken Album in unseren Händen dazustehen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch alle auf der Quadra Welttournee zu sehen. Danke an all die Fans auf der ganzen Welt, die diese Band motiviert und am Leben halten. Lasst uns Quadra zusammen feiern, dreht laut auf! Ich weiß, dass ich es zumindest tun werde!“

Er ergänzt zum neuen Video/Song:

„Means To An End ist das dritte Video/Single unseres neuen Albums Quadra. Es ist der zweite Song auf dem Album, ein sehr kraftvoller und komplexer Titel, den unsere Produzenten Otavio Juliano und Luciana Ferraz in wundervolle Bilder gepackt haben. Es geht darin um die menschliche Gier ohne Grenzen, die Arroganz und Ignoranz unsererselbst, während wir denken, wir könnten all das ohne Wissen oder Respekt tun. Judas und sein Verrat, dem Tod im Schachspiel trotzend, ewig auf unbestimmte Ziele sparend?

Wir haben das Video in Jundiaí gedreht, in einem Museum für alte Züge, und teilweise in Sao Paolo, in einem alten Banktresor. Es war der größte Bankentresor in Lateinamerika in den Fünfzigern, bis er in den Achtzigern geschlossen wurde. Wir hatten viel Spaß, an dem Video zu arbeiten und hoffen, dass es euch gefällt!“