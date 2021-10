Serious Black: Veröffentlichen neue Power Metal Hymne „Rock With Us Tonight“

Einer der neuen Songs der kommenden Serious Black-Studioscheibe Vengeance Is Mine nennt sich Album Of Our Life und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf, und zwar in gleich mehrerer Hinsicht. Denn einerseits ist der internationalen Power-Metal-Formation um Bassist und Gründer Mario Lochert das wohl kraftvollste und ideenreichste Werk ihrer bisherigen Karriere gelungen, mit massenhaft tollen Gitarrenriffs, groovenden Rhythmen und hymnischen Melodien. Andererseits geht es hier auch textlich in für die Band bislang unerforschte Tiefen. Lochert: „Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Innen- und Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht. Die Texte auf ‚Vengeance Is Mine‘ spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wider. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen aufs Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“

Das Serious Black-Mastermind spricht über ein Album, das am 25. Februar 2022 auf den Markt kommt, aber vorab bereits mit vier Singleauskopplungen für reichlich Appetizer sorgt. Am 17. September 2021 wurde der Track The Story inklusive eines offiziellen Lyric-Videos veröffentlicht, knapp einen Monat später, folgt nun die zweite Auskopplung inklusive des offiziellen Musikvideos für Rock With Us Tonight.

Das Video und der Track kann hier bestaunt werden:

Locherts Einschätzung, dass seiner Band mit Vengeance Is Mine‘ ein Meisterwerk gelungen ist, trägt einen – zumindest in diesem Kontext – neuen Namen: Nikola Mijić, stimmgewaltiger Sänger aus Serbien und nach einem erfolgreichen Gastspiel bei den Engländern Eden´s Curse seit kurzem Frontmann von Serious Black. Mijić ist der Nachfolger von Urban Breed, der im Frühjahr 2021 seinen Ausstieg bekannt gegeben hat. Lochert: „Ehrlich gesagt waren wir ziemlich perplex, als Urban mitten im Songwriting für Vengeance Is Mine die Band verließ. Dennoch wünschen wir ihm für die Zukunft alles Gute. Um durch Urbans Ausstieg keine Zeit zu verlieren, haben wir sofort nach einem neuen Sänger gesucht und parallel weiter an den aktuellen Songs gearbeitet.“ Zum Glück gab es dabei prompte Hilfe von berufenen Kräften: Der mit Serious Black befreundete Sänger Henning Basse (Ex-Metalium, Ex-Firewind) half beim Ausarbeiten der Gesangsmelodien und Stimmphrasierungen von vier Songs, der griechische Multiinstrumentalist Bob Katsionis (Ex-Firewind, Outloud) unterstützte das Songwriting des neuen Materials. Lochert: „Mit Henning und Bob sind wir seit Jahren eng befreundet, insofern haben wir uns über ihre Unterstützung natürlich riesig gefreut.“

Und so kommt jetzt bei Serious Black zusammen, was zusammen passt: Mit dem ausdrucksstarken Timbre von Nikola Mijić, den rasanten Riffs und Hooks ihres Gitarristen Dominik Sebastian, vielen treibenden Grooves von Schlagzeuger Ramy Ali und dem abwechslungsreichen Songwriting von Bassist und Bandleader Mario Lochert avanciert Vengeance Is Mine zum Paradebeispiel eines tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischen Power-Metal-Albums.