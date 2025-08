Seven Blood: haben neue Single „Cold Eyes“ veröffentlicht

Seven Blood, das hart arbeitende Quartett aus Berlin hat mit Cold Eyes einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Debütalbum Life Is Just A Phase veröffentlicht, das uns am 21. November erwartet.

Frontfrau Azaria Nasiri spricht über die neuste Veröffentlichung der Band:

„Dieses Lied handelt von dem brutal ehrlichen Moment, in dem man endlich jemanden durchschaut, insbesondere seine charmante Fassade, und den toxischen Einfluss erkennt, den diese Person hatte und wahrscheinlich weiterhin haben wird. Es geht darum, die Kraft zu finden, sich aus der ’selbstzentrierten Tragödie‘ zu befreien, die sie erschaffen haben. Die Botschaft von Cold Eyes ist diese: Wenn du dich gelähmt oder unter der Kontrolle von jemandem fühlst, hast du die Macht zu erkennen, dass Elend nicht dein Begleiter sein muss. Du kannst, und solltest, dich davon abwenden. Es ist meine persönliche Hymne des Zurückgewinnens von Unabhängigkeit und der

Wiederherstellung des inneren Friedens.“

Außerdem sind Seven Blood nach zahlreichen Konzerten in ganz Europa weiter fleißig auf Tournee. Ganz frisch wurden sie als Special Guest einiger Shows von The Dark in Deutschland bestätigt. Dazu wird die Band in wenigen Tagen auf dem Summer Breeze auftreten.

Seven Blood live 2025

13.08.2025 Dinkelsbühl – Summer Breeze

18.09.2025 Berlin – Bi Nuu

21.09.2025 Köln – Helios 37

22.09.2025 München – Backstage Club

Über Seven Blood:

Seven Blood ist eine Band, die aus einem kollektiven Moment persönlicher Krisen entstand und nun den Soundtrack zur Genesung für Fans bieten möchte, die ihre eigenen traumatischen Zeiten durchleben.

Die zutiefst persönlichen Lieder des Quartetts legen die Geschichten der kontrastierenden Lebenswege seiner Mitglieder offen. Der Gitarrist Oli Arnold und der Schlagzeuger Anfy Hartmann, die nur wenige Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer geboren wurden und in der ehemaligen DDR Hochburg Suhl aufwuchsen, kannten nur den langsamen und brutalen urbanen Verfall ihrer Heimatstadt. „In einer solchen Umgebung, in einer Geisterstadt, aufzuwachsen, spielte eine größere Rolle, als ich je gedacht hätte“, sagt Oli. „Erst jetzt, wenn ich zurückblicke, erkenne ich, wie groß der Einfluss war.“

Verfallene Infrastruktur und weit verbreitete Arbeitslosigkeit prägten das Bild; die nach der deutschen Wiedervereinigung versprochenen Chancen materialisierten sich nie wirklich. Stattdessen wurden die einst boomenden Munitionsfabriken verlassen, was die Stadt für die Jugend zu gefährlichen Spielplätzen machte, lange bevor sie alt genug waren, die Stadt hinter sich zu lassen, um nach etwas Besserem im Leben zu suchen. Punk, Metal und Emo wurden der Soundtrack ihrer Desillusionierung. „Diese Musik passte wirklich zur Stimmung und Atmosphäre, die über der Stadt lag“, sagt Oli. Und so packten Oli und Anfy im Alter von 18 Jahren endgültig ihre Taschen und zogen 350 km nördlich nach Berlin, um sich in eine ihnen völlig fremde Live-Musikszene zu stürzen.

Deutschlands Hauptstadt war die Heimat von Azaria Nasiri, doch die zukünftige Sängerin von Seven Blood hatte Schwierigkeiten, dies so zu sehen. Die Tochter einer marokkanischen Mutter und eines iranischen Vaters, die während der Revolution in den 1970er-Jahren aus dem Iran geflohen waren, verbrachte ihre Jugend damit, ihren Platz zu finden. „Beim Aufwachsen gab es viel Frustration und Unsicherheit, da ich mich nie vollständig mit meiner Umgebung identifizieren konnte“, sagt Azaria. „Ich stammte aus zwei sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und lebte in einer ganz anderen, was mich immer das Gefühl haben ließ, dass ich nach einem Ort suchte, zu dem ich gehörte, aber ihn nie wirklich fand.“ Es dauerte viele Jahre, bis das Trio im Frühling 2023 in Seven Blood zusammenfand – die Bassistin Josi Hille kam noch später hinzu –, wobei die Musiker sich fanden, als jeder an einem persönlichen, emotionalen und kreativen Scheideweg stand. „Seven Blood entstand aus persönlichen Krisen von uns allen und dem Wunsch, Musik zu nutzen, um diese Ereignisse zu verarbeiten und zu überwinden“, sagt Oli. Da die Vision der Band für einen harten, aber hochmelodischen Sound noch viele Monate von der Verfeinerung entfernt war, lag der einzige Fokus in ihren frühen Probesitzungen darauf, so offen und ehrlich wie möglich zueinander zu sein und ihren persönlichen und kollektiven Schmerz in Lieder zu kanalisieren.

Die Debütsingle Killing From The Inside war nicht nur Seven Bloods Einführung in die weite Welt, sondern auch das bemerkenswerte Ergebnis dieser allerersten Probe. Der Track basiert auf der Erfahrung, soziopathisches Verhalten bei anderen Menschen zu beobachten und dadurch auch Azarias eigene Handlungen zu hinterfragen. Die nackte Offenheit von Killing From The Inside ist schon von den ersten Momenten an offensichtlich, in denen Azaria singt: „I hate myself / Confused as hell / Don’t know where it came from / Or, in fact, where it will go.“ Diese Worte begannen ein Jahr zuvor als reine emotionale Ausdrucksform in privaten Tagebüchern, die Azarias Gemütszustand offenbarten, nicht einmal als Songtexte. „Es war sicher schwierig für mich“, sagt sie darüber, sich in dieser Weise in der allerersten Probe gegenüber neuen Bandkollegen zu öffnen. „Aber ich fühlte mich auch sicher und unterstützt.“

Das ist letztendlich die Mission von Seven Blood: dieselbe Sicherheit und Unterstützung zu bieten, damit Fans ihre eigene Ermächtigung durch Verletzlichkeit finden können. Es geht darum, eine Verbindung zwischen Band und Fan aufzubauen, die auf Respekt und Verständnis für die Lebenserfahrungen basiert, die uns alle geprägt haben. Und es geht darum, Frieden und Positivität in den einzigartigen Herausforderungen zu finden, die diese Reise mit sich gebracht hat. Das ist der Weg von Seven Blood, die kommende Musik der Band, die die persönlichen Geschichten und Perspektiven ihrer Mitglieder enthüllt, untermalt von riffgetriebener Musik, die von Einflüssen wie Bring Me The Horizon, Architects, Paramore, Nirvana, Sleep Token und My Chemical Romance inspiriert ist und dennoch unverwechselbar Seven Blood ist.

„Eines unserer Hauptziele war es, einen einzigartigen Sound zu kreieren, der all diese schweren Einflüsse aufnehmen kann, aber auch von Acts wie Fleetwood Mac und Boy Genius inspiriert ist“, sagt Oli. „Für uns geht es weniger darum, wie Dinge klingen, sondern mehr darum, welche Stimmung und welches Gefühl die Musik erzeugt und ob sie unsere Geschichten erzählt. Wir erkunden immer noch, was Seven Blood sein kann und wohin es kreativ gehen kann – und das macht jeden Tag spannend.“

Seven Blood sind Azaria Nasiri (Gesang), Oli Arnold (Gitarre), Anfy Hartmann (Schlagzeug)

und Josi Hille (Bass).