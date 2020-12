Silvester 2020/21 Verlosung: zwei Shirts der deutschen Doom Death Metal Band Nailed To Obscurity

Time For Metal und Nailed To Obscurity gestalten in diesem Jahr die traditionelle Time For Metal Silvester Verlosung. Als Abschluss jedes Jahres gehört auch in dieser verrückten Ausgabe die Silvesterverlosung fest zum Programm. Als Partner konnten wir die Norddeutsche Doom Death Metal Band Nailed To Obscurity gewinnen, die in den letzten Jahren ihren Anspruch nach oben eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ihr aktuelles Album Black Frost sprang sogar in die deutschen Albumcharts unter die Top 50. Unter der Flagge von Nuclear Blast fühlt sich das Quintett sehr wohl und wurde leider durch die aktuelle Situation an diversen Shows in diesem Jahr gehindert. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Nailed To Obscurity zwei Gewinner mit folgenden Artikeln glücklich machen können:

„Black Frost“ Girl-Shirt (Grey Coloured)

„Skulls“ T-Shirt

Die Größen sind nach dem Gewinn frei wählbar. Zum Review von Black Frost geht es direkt HIER!