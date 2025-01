Simone Simons – Vermillion

Artist: Simone Simons

Herkunft: Hoensbroek, Limburg, Niederlande

Album: Vermillion

Spiellänge: 46:04 Minuten

Genre: Melodic Metal, Rock

Release: 23.08.2024

Label: Nuclear Blast

Link: https://www.simonesimonsmusic.com/

Tracklist:

Aeterna In Love We Rust Cradle To The Grave Fight Or Flight The Weight Of My World Vermillion Dreams The Core Dystopia R.E.D. Dark Night Of The Soul

Simone „La Belle“ Simons, die niederländische Ausnahmestimme von Epica, bringt mit Vermillion ihr erstes Soloprojekt an den Start. Ihr melodischer Symphonic Metal begeistert mit dem ersten Ton.

Dies ist auch nicht weiter verwunderlich. Producer des Soloalbums ist kein Geringerer als Arjen Lucassen. Der niederländische Ausnahmekünstler arbeitet auch mit Epica zusammen, Simons singt im Gegenzug in mehreren Songs bei seinem Projekt Ayreon.

Scheinbar war ihr zu langweilig, denn Epica brachten vor drei Jahren mit Omega ihr letztes Album heraus. Was erwartet einen bei einem Solodebüt? Wird es eine Fortführung oder Weiterentwicklung der Epica-Geschichte? Vielleicht macht sie auch einfach mal etwas in einem anderen Genre, worauf sie Lust hat und sonst keine Gelegenheit, es zu zeigen?

Ich bekomme die Tracks „nackt“, also ohne Cover, Infos oder anderen Schnickschnack digital zugeteilt. Durch die drei Singles Aeterna, In Love We Rust und R.E.D. konnte ich mir ja schon einen kleinen Vorgeschmack holen.

Der Opener Aeterna startet mit einem Intro, bevor ihre Ausnahmestimme einsetzt. Bestimmt durch Tempowechsel und epische Choräle, unterstreicht die Musik ihre Ausnahmestellung. In die klassischen Töne bastelt Arjen Lucassen moderne Klänge und Rhythmen. Mit In Love We Rust wird etwas die Dynamik herausgenommen. Hier brilliert sie mit ihrer Stimme, die in den verschiedensten Tonlagen zum Einsatz kommt. Schon beim dritten Track weiß ich, wo mein Favorit ist. Die geballte Frontfrauenpower entlädt sich bei Cradle To The Grave. Alissa White-Gluz von Arch Enemy übernimmt die Growls in einem Song, der mit allem aufwartet, was dieses Genre so faszinierend macht. Fight For Flight nimmt erst einmal das Tempo aus dem Album. Erst mal runterkommen. Der heimliche Wunsch, dass sich innerhalb des Tracks die Geschwindigkeit wieder erhöht, wird nur zum Teil erfüllt. The Weight Of My World ist dann ein Track, den man so nicht erwartet hat. Hier mischt der Kreativkopf Neue Deutsche Härte genauso in den Track, wie Elemente, die an alte Madonna-Songs erinnern. Ein wilder Mix von avantgardistischen Elementen, der trotzdem Simons Stimme immer unterstützt und nie überlagert. Vermillion Dreams geht dann gleich wieder andere Bahnen. Mit wenig Tempo, wenig Instrumentalisierung lässt sie ihre Stimme wirken. The Core nimmt dann wieder Fahrt auf. Hier werden wieder mehrere Genres bemüht, um den Hintergrund zu diesem schnellen Song zu liefern. Auf Schlag einer meiner Favoriten. Ein elektronisches Intro wandelt sich zum balladesken Song mit harten Gitarrenriffs im Hintergrund. Dystopia ist ein Track, der mir trotz Tempowechseln zu langsam ist. Ein klein wenig mehr von den Einlagen hätte dem Track gutgetan. R.E.D. folgt dem gleichen Konzept. Elektronik, NDH, Madonna-ähnliche Vocals werfen hier schön viele Elemente zusammen. Über allem thront immer Simone Simons Stimme. Mit Dark Night Of The Soul endet das Album auch schon wieder. Ein Klaviersolo begleitet ihre Stimme, bis irgendwann Geigen einsetzen. Back to the roots, hier schließt ein rein klassischer Song ein wundervolles Album ab.

Neben Arjen Lucassen und Alissa White-Gluz sind noch weitere namhafte Musiker vertreten. Ihre Bandkollegen von Epica, Mark Jansen (Gesang), Rob van der Loo (Bass) und Koen Herfst (Schlagzeug) sind ebenso dabei wie Perttu Kivilaakso von Apocalyptica beim Song Dark Night Of The Soul. Die Musik schrieb Arjen Lucassen ihr auf den Leib, die Texte stammen von Simone Simons selbst. Hilfe bekam sie hier von Lori Linstruth, der amerikanischen Liedtexterin, die Lebensgefährtin von Arjen Lucassen ist.

Das Album erscheint digital natürlich auf allen bekannten Plattformen zum Download und Stream. Bei den physikalischen Ausgaben hat der geneigte Käufer die Wahl. Neben der CD ist zum Beispiel bei Nuclear Blast im eigenen Shop eine schicke limitierte Christal Clear Vinyl bestellbar.