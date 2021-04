Name: Skull Hunter – Bourbon Whiskey

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Bourbon Whiskey

Firma: Saltwater’s GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://saltwaters.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 40 %

Preis: ab 3o,00 Euro

Online Shop: https://saltwaters.de/products/skull-hunter-whiskey-magnum

Saltwater’s GmbH haben eine neue Spirituosen-Reihe auf den Markt gebracht. Die erste und einzigartige Blackforest Edition wurde optisch in Skull Hunter veredelte Flaschen abgefüllt. Wie bei anderen Edition ist das Kontingent sehr limitiert und wartet auf interessierte Abnehmer. Wir beginnen heute mit dem Skull Hunter – Bourbon Whiskey und werden den Gin und Rum in den nächsten Tagen folgen lassen. Wie bei den anderen Produkten tüten die Potsdamer Hersteller die 0,5 Liter Flasche in ein feines wie elegantes Samtsäckchen. Die Flaschen suggerieren ein hochwertiges Ambiente. Der Holzkorken ist nicht nur schick, sondern verschließt die Flasche nach jedem Drink aufs Neue zuverlässig. Die Banderole mit dem Skull Hunter spricht Rocker und Metalheads an und gibt den Blick auf den feinen goldbraunen Whiskey frei.

Als Basis wird ein amerikanischer Bourbon ­Whiskey ohne Farbstoffe verwendet. Der leicht rauchige Charakter mit Brombeeren, Karamell und getrockneten Früchten sorgt für einen runden Geschmack. Recht scharf im Abgang bleibt ein fruchtiger Geschmack auf der Zunge zurück. Sowohl im Geschmack als auch im Abgang sehe ich persönlich noch etwas Luft nach oben. Seit meiner Jugend bin ich Bourbon Whiskey Fan und trinke am liebsten die Whiskey-Version aus Nordamerika. Viele Leser werden jetzt auf ihren Scotch zeigen und die europäischen Handschriften vor allem aus Großbritannien bevorzugen. Der Skull Hunter – Bourbon Whiskey hat einen recht neutralen Geruch, auf der Zunge brennt er kurz auf und verlässt genauso flink den Abgang. Positiv ist der längere Nachgeschmack, aus dem die Fruchtnote herauskommt. Als Longdrink mit Cola kommt das Ganze eher bedingt an, dafür kann man ihn mit Ginger Ale empfehlen. Mit 40 % Volumenprozent Alkohol setzt der Bourbon auf standesgemäße Umdrehungen.