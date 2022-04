Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators: kündigen Streamingevent „Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators – Live From Boston“ für den 15.04. um 21 Uhr an

Nachdem Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators ihre The River Is Rising-Tour in den USA mit ausverkauften Shows abgeschlossen und kürzlich die neue Single April Fool aus ihrem neuen Album 4 veröffentlicht haben, das im Februar über Gibson Records (in Partnerschaft mit BMG) erschienen ist, hat die Band für Freitag, den 15. April um 21 Uhr ein globales Streaming-Event angekündigt – in exklusiver Partnerschaft mit der Premium-Konzert-Livestream-Plattform Veeps.

Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators – Live From Boston, das im März während der ausverkauften Show im House Of Blues in Boston aufgezeichnet wurde, gibt den Fans rund um den Globus die Möglichkeit, die elektrisierende Liveshow von SMKC zu sehen, die von der Chicago Sun-Times als ein grundsolides Kraftpaket und eine 21 Songs umfassende Hommage an ihr eigenes bestes Material bezeichnet wurde. Und weiter: Solange Slash noch steht, wird Rockmusik immer lebendig und gut sein. Auf der Setlist stehen sowohl Klassiker als auch brandneue Songs aus ihrem neuen Album 4. Tickets für Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators – Live From Boston sind ab sofort bei Veeps erhältlich; die Show wird nach der Ausstrahlung 48 Stunden lang zu sehen sein.

Angetrieben von dem explosiven Top-10-Song The River Is Rising und seinem energiegeladenen Livevideo sowie dem besten Kritikerlob ihrer Karriere, landete das neue Album 4 in den USA in der Veröffentlichungswoche auf Platz 1 der meistverkauften Hardrock-Alben. In Deutschland stieg das Album passend zum Titel auf Platz 4 in die Charts ein. The River Is Rising erreichte Platz 7 der Active Rock Charts und war damit SMKCs achte Top-10-Single in Folge im US Radio. SMKC performten The River Is Rising bei Jimmy Kimmel Live!

Nach einem Jahrzehnt und vier Alben, ist das neue Album 4 das erste Werk von SMKC seit vier Jahren. Slash und seine Bandkollegen Myles Kennedy (Gesang), Brent Fitz (Schlagzeug), Todd Kerns (Bass & Gesang) und Frank Sidoris (Gitarre & Gesang) alias SMKC haben sich für das neue Album mit dem Produzenten Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons) zusammengetan und das bisher stärkste Statement der Band geschaffen. Aufgenommen im RCA Studio A in Nashville, teilte Cobb den Wunsch der Band, die Tracks live im Studio einzuspielen – inklusive Gitarrensoli und Gesang – eine Premiere für die Gruppe, die einen atemberaubenden, vitalen Sound und Stil offenbart.

