Traitor: neues Album „Exiled To The Surface“ ab 08.07.

Das vierte Studioalbum des schwäbischen Dreschkommandos Traitor ist wohl das vielseitigste ihrer bisherigen Laufbahn. Vom teutonischen old-school Sound bei Total Thrash, dem Titelsong der im Sommer in den Kinos erscheinenden Doku über deutschen Thrash Metal, Guestvocals von Tom Angelripper (Sodom) und Holger Ziegler (Abandoned), bis hin zum Cover des Wham! Klassikers Careless Whisper ist alles vertreten, was das Herz der Freunde in Hyperspeed gespieltem Metal höherschlagen lässt.

Für den Ende Mai in den deutschen Kinos erscheinende Film, Total Thrash, die die Geschichte des deutschen Thrash Metals erzählt, durften Traitor nicht nur den gleichnamigen Titelsong beisteuern, es gab sich auch kein geringerer als Ruhrpott Urgestein Tom Angelripper von Sodom die Ehre, um im Studio die Guestvocals einzusingen. Wenn das mal kein Ritterschlag ist! Hier trifft die Old School auf die neue Generation und der Vibe der 80er wird in die 2020er transportiert. Im wahrsten Sinne des Wortes „großes Kino“.

Das Album kann ab sofort hier in verschiedenen Versionen als Vinyl, CD, Bundle und Download vorbestellt werden.

Exiled To The Surface Tracklist:

1. Guilty As Charged

2. Exiled To The Surface

3. Total Thrash (Feat. Tom Angelripper)

4. 66 Exeter Street

5. Zordark

6. Careless Whisper

7. Teutonic Storm (2021)

8. Metroid

9. Into The Nightosphere

10. Space Seed

11. Decade Of Revival (Traitor Part IV)

https://www.facebook.com/traitorthrash/

https://www.traitor-band.de/