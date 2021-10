Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators: veröffentlichen neue Single „The River Is Rising” & kündigen neues Album „4” an

Nach einem Jahrzehnt und vier veröffentlichten Alben lassen sich Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC) von keinem Hindernis auf ihrem Weg stoppen – auch nicht von einer globalen Pandemie. Die Band hat 22. Oktober angekündigt, dass ihr neues Album mit dem Titel 4 am 11. Februar 2022 über Gibson Records in Zusammenarbeit mit BMG veröffentlichen wird. 4 ist das fünfte Soloalbum von Slash und das vierte mit seiner Band, bestehend aus Myles Kennedy (Gesang), Brent Fitz (Schlagzeug), Todd Kerns (Bass & Gesang) und Frank Sidoris (Gitarre & Gesang). Das Album kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Ein lebendiges Rock Album mit einprägsamen Gitarren-Hooks und fesselnden Melodien, großen Refrains und noch größeren Riffs; 4 knüpft direkt an die früheren Werke von Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators an, was die Band im Eröffnungstrack, der ersten Single The River Is Rising direkt fulminant unter Beweis stellt. Hier kann man sich das offizielle Video zu The River Is Rising anschauen, das in Downtown Los Angeles von Gibson–TV Regisseur Todd Harapiak gedreht wurde:

Slash beschreibt die Entstehung von The River Is Rising wie folgt: „Es gibt zwei oder drei Songs auf der Platte, die während der Pandemie geschrieben wurden; alle anderen waren vorher fertig. The River is Rising war einer der letzten Songs, die ich geschrieben habe, bevor wir mit der Vorproduktion begannen. Und weil er so fresh ist und einen gewissen Groove und Energie hat, war er der erste Song, den wir im Studio in Angriff nahmen. Er ist also der neueste Song auf der Platte. Den Double-Time-Part wollte ich ursprünglich an das Ende des Arrangements hängen. Als wir dann bei RCA waren, schlug Dave Cobb vor, den Part bereits hinter den ersten Breakdown zu stellen. Wir gingen also direkt in den schnellen Teil über und ich fing einfach an, das Gitarrensolo darüber zu spielen. Es war einer dieser Momente, in denen wir herumjammten und nach dem besten Arrangement suchten. Dann passierte es einfach.“ Myles Kennedy fügt hinzu: „Der Text handelt davon, wie Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen oder von einer gefährlichen Idee indoktriniert werden. Nachdem wir das Demo ein paar Mal hin- und hergeschossen hatten, war ich persönlich davon überzeugt, dass wir den Album-Opener hatten. Für mich ist es ein wichtiger Track.“

Für die Aufnahmen von 4 reisten Slash und die Band gemeinsam quer durchs Land nach Nashville, um im historischen RCA Studio A mit Produzent Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile) aufzunehmen und offenbaren einen atemberaubenden neuen Sound und Stil, der live im Studio aufgenommen wurde. Cobb teilte den Wunsch der Band, die Tracks live im Studio aufzunehmen, einschließlich der Gitarrensoli und des Gesangs – eine Premiere für die Band.

Die vorherigen Alben, Apocalyptic Love, World On Fire und Living The Dream, die über die vergangenen zehn Jahre veröffentlicht wurden, erreichten allesamt die Top 5 der Billboard-Charts in den USA und die Top 10 in zwölf weiteren Ländern. Bis heute konnten sich zehn Singles aus diesen drei Alben in den US Top 5 Radio Charts platzieren, die Band spielte ausverkaufte Welttourneen und in ihrer Heimat wurde das letzte Album Living The Dream von Publikationen wie der Los Angeles Times, dem Classic Rock, Guitar World, Loudwire und LA Weekly als ihr bisher bestes Werk bezeichnet.

Ab sofort kann man 4 digital und in den folgenden Formaten HIER vorbestellen:

• Deluxe-Vinyl-Box-Set mit einer Vinyl-Gatefold-Hülle in vier Farben (Schwarz, Rot, Blau und Lila), die zufällig sortiert in einer verspiegelten Hülle stecken. Jedes Box-Set besteht aus einer 140 g schwarzen Vinyl und enthält zusätzlich ein Gitarrenplektrum, eine Axe Haven Custom Limited Edition ‚4‘ Slash Les Paul Mini-Gitarre, ein CD-Softpack in einer der vier oben genannten Farben (ebenfalls zufällig sortiert), die O-Karte und ein Gitarrenplektrum, eine Kassette mit einer exklusiven Probe der Band mit dem Titel ‚Live Rehearsal Tape 5/28/21‘, ein 36-seitiges Fotobuch mit einem SMKC-Interview und handgeschriebenen Texten, ein bestickter Aufnäher, eine signierte Lithographie (limitiert auf die ersten 500 Exemplare) und eine Plektrumdose mit vier Custom Slash-Gitarrenplektren.

• Deluxe CD Box Set

• Kassette

• Standard Vinyl und CD Pakete sind ebenfalls erhältlich. Die gesamte Auswahl gibt es auf: http://www.slashonline.com. Außerdem wird es drei unterschiedliche Vinylfarben bei Indie Händlern (Rot), JPC (Blau) und EMP (Lila) geben, sowie eine limitierte signierte CD auf Amazon.

4 ist nicht nur das neue SMKC Album, sondern hat gleichzeitig eine geradezu geschichtsträchtige Dimension – es ist das allererste Album, das auf dem neu gegründeten Label Gibson Records veröffentlicht wird, das seinen Hauptsitz in der Heimatstadt der berühmten amerikanischen Instrumentenmarke Gibson, in Nashville, Tennessee, hat. Angesichts der 30-jährigen Partnerschaft zwischen Gibson und dem mit einem GRAMMY Award ausgezeichneten und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommenen Slash ist es nur logisch, dass das neue Album über Gibson Records veröffentlicht wird – in Zusammenarbeit mit BMG.

Anlässlich dieser historischen Partnerschaft wird Gibson das erste Studioalbum von Slash Ft. Myles Kennedy And The Conspirators auf Gibson Records erstmals mit einem limitierten Slash Les Paul Standard 4 Album Edition-Gitarrenpaket würdigen, das am 11. Februar 2022, dem Tag der Albumveröffentlichung, erscheinen wird. Die auf nur 250 Stück limitierte Gitarre wird weltweit auf www.gibson.com und bei ausgewählten autorisierten Gibson-Händlern erhältlich sein. Das einzigartige Gitarrenpaket enthält außerdem das neue SMKC-Album 4 auf Vinyl in einem exklusiven Etui, eine Dose mit vier Gitarrenplektren, ein signiertes SMKC-Bandporträt und einen 4-Albumaufkleber.

Slash Ft. Myles Kennedy And The Conspirators werden am 8. Februar in Portland eine Headliner-Tour durch Nordamerika starten und in 28 Städten spielen, darunter Los Angeles, New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston und viele weitere.

Spotify-Fans haben ab Dienstag, 26. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit Zugang zum Vorverkauf von SMKC-Tour-Tickets. Mitglieder der American Express® Card können von Mittwoch, 27. Oktober (10:00 Uhr Ortszeit) bis Donnerstag, 28. Oktober (10:00 Uhr Ortszeit) in ausgewählten Märkten Tickets erwerben. Der öffentliche Verkauf beginnt am Freitag, den 29. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit unter https://www.slashonline.com/tour/.

https://www.facebook.com/Slash/

https://www.slashonline.com/