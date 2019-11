Slayer: Tom Araya und Kerry King sprechen über den „Slayer: The Repentless Killogy“-Film und ihren Auftritt im L.A.-Forum

Slayer haben ein neues Video veröffentlicht, in dem Tom Araya und Kerry King über ihren kommenden (bislang noch von niemandem gesehenen) Kurzfilm sowie ihre bahnbrechende Musikvideotrilogie sprechen, die in diesem Zug gemeinsam mit Slayers komplettem 2017er Auftritt im Forum Los Angeles präsentiert werden wird ( nicht in Deutsc hland! ). Trafalgar Relasing wird Slayer: The Repentless Killogy ( in Deutschland : Slayer: The Repentless Killogy (Live At The Forum In Inglewood, CA)) am 06. November einmalig in Kinos rund um den Globus zeigen.

Im oben erwähnten Exklusivinterview beleuchten Araya und King die Entstehung des Films näher: von Regisseur BJ McDonnells ursprünglichem Konzept für das Repentless-Musikvideo über die Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records und Prime Zero Productions bis hin zu McDonnells großer Vision von einer einzigartigen, dreiteiligen Geschichte aus gnadenlos blutigen, voller Rache steckender Musikvideos und dem Kurzfilm, für den man sich von jenen Clips inspirieren hat lassen.

„Anfangs dachte ich, dass wir nur das ‚Repentless‘-Musikvideo drehen würden. Aber anscheinend hatten wir einen Plan für drei Clips“, erzählt King über das Gesamtkonzept. „Diese Trilogie ist einzigartig und auch eine einmalige Angelegenheit für SLAYER, was das Ganze noch cooler macht.“

Das Interview beschäftigt sich auch mit Slayers Beziehung zu Los Angeles und unterstreicht, wie bedeutsam es war, nach all den den Jahren, in denen sie keine Liveshows in der Los Angeles County spielen durften, im „Fabulous“ Los Angeles Forum auftreten zu können. Araya dazu: „Ich bin in L.A. aufgewachsen…Ich habe hier die Lakers gesehen: Jerry West, Wilt Chamberlain, einfach ein unfassbares Team. So habe ich meine Jugend u.a. im Fabulous Forum verbracht.“

Slayer: The Repentless Killogy ( in Deutschland : »Slayer: The Repentless Killogy (Live At The Forum In Inglewood, CA)«) wird am 06. November in Kooperation mit Trafalgar Releasing, Nuclear Blast Records und Prime Zero Productions einmalig auf den hiesigen Leinwänden zu sehen sein. Teilnehmende Kinos sowie Tickets findet Ihr unter www.slayer.film. Nach der weltweiten Premiere wird der Film ab dem 08. November auf Blu-ray ( nicht in Deutschland! ) und der dazugehörige Soundtrack des Konzerts sowohl auf als Doppel-Vinyl sowie auf Doppel-CD erhältlich sein.

Bestellt Slayer: The Repentless Killogy (Live At The Forum In Inglewood, CA) jetzt vor:

http://nuclearblast.com/slayer-killogy

Bestellt Slayer: The Repentless Killogy (Live At The Forum In Inglewood, CA) digital vor, um Repentless (live) sofort zu erhalten, oder streamt die Single: https://geni.us/SlayerKillogy

Hört euch Repentless (live) und weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Slayer: The Repentless Killogy (Live At The Forum In Inglewood, CA):

Repentless Offizielles Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=tqvvaY2LvuI

Slayer live:

The Final Campaign

w/ Primus, Ministry, Philip H. Anselmo & The Illegals

02.11. USA Asheville, NC – ExploreAsheville.com Arena *Ausverkauft*

03.11. USA Raleigh, NC – PNC Arena

05.11. USA Salem, VA – Civic Center

06.11. USA Hershey, PA – Giant Center

08.11. USA Springfield, MA – MassMutual Center

09.11. USA New York, NY – Madison Square Garden

11.11. USA Louisville, KY – KFC Yum! Center

12.11. USA Columbus, OH – Nationwide Arena14.11. USA Moline, IL – TaxSlayer Center

15.11. USA Sioux Falls, SD – Denny Sanford PREMIER Center

17.11. USA Fargo, ND – Fargodome

18.11. USA Omaha, NE – CHI Health Center

20.11. USA Colorado Springs, CO – Broadmoor World Arena

22.11. USA Billings, MT – Rimrock Auto Arena

24.11. USA Spokane, WA – Arena

26.11. USA Oakland, CA – Oracle Arena

27.11. USA Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

29.11. USA Los Angeles, CA – The Forum

30.11. USA Los Angeles, CA – The Forum *Ausverkauft*

Weitere Infos:

www.slayer.net

www.facebook.de/slayer

www.instagram.com/slayerbandofficial

www.twitter.com/slayer

www.nuclearblast.de/slayer