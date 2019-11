Ereb Altor – Järtecken

Fazit

Dies ist mit Abstand das am besten komponierte und daher ausgereifteste Ereb Altor Album in ihrer bereits beeindruckenden Karriere, dank seiner zusätzlichen Keyboards, der guten Mischung aus epischen und traditionelleren Riffs und dem Gesang, der wohl der Beste ist, der jemals auf einem Ereb Altor-Album gespielt wurde. Järtecken gehört seit vielen Jahren zu den besten Viking-Metal-Alben und möglicherweise zu den besten im Jahr 2019!



Anspieltipps: Avgudadyrkans Väg, With Fire In My Heart..., My Demon Inside