Dvne: Schotten unterzeichnen weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freuen sich darauf, Dvne auf ihrem weltweiten Roster begrüßen zu dürfen! Dvne ist eine fünfköpfige Progressive Rock/Metal-Band aus Edinburgh, Schottland. Mit ihren höchst dynamischen Kompositionen, von zarten und komplizierten Melodien bis hin zu knallharten und brutalen Klanglandschaften, nimmt einen die Musik von Dvne mit auf eine zutiefst emotionale Reise voller dystopischer Themen, großartiger Erzählungen und jenseitiger Landschaften. Das zweite vollständige Album der Band und Metal Blade Debüt wird 2020 erscheinen.

Dvne kommentieren: „Wir sind überglücklich zu verkünden, dass wir uns mit Metal Blade Records zusammengeschlossen haben. Es ist eine große Ehre, mit einem solch legendären Label zusammenzuarbeiten und unter so vielen Bands zu sein, die uns im Laufe der Jahre inspiriert haben. Nachdem wir gerade unser nächstes Album aufgenommen haben, sind wir überglücklich, wie weit wir unsere Musik und uns selbst vorangetrieben haben, und können es kaum erwarten, sie euch allen mit der Unterstützung eines der bekanntesten Plattenlabels für harte Musik vorzustellen.“

Bis dato haben Dvne ein Studioalbum und zwei EPs veröffentlicht. Sie sind in der UK-Szene mit ihrer ersten EP Progenitor (2013 – Wasted State Records) aufgetaucht, kurz darauf erschien bereits die zweite EP Aurora Majesty (2014 – Sea of Corruption Records). Beide EPs sind gut aufgenommen worden und die Kritiken waren durchweg gut; „Progressive metal at its best“ (This Is Not A Scene – US) und „Stunning and majestic“ (Nine Hertz – UK).

Dvne machten sich schnell einen Namen im UK und Europa, da sie fleißig Shows spielten, unter anderem im Vorprogramm von Bands wie Eyehategod, Crowbar, Dragged Into Sunlight und vielen anderen. Schon der seinerzeitige Sound der Band war sehr divers, und vermengte Post Metal, Progressive Rock und Sludge Metal, so richtig zur Geltung kam der Stilmix aber erst mit dem Debütalbum Asheran (Wasted State Records), auf welchem die Band ihren Stil weiter perfektionierte. Das Album erschien im August 2017 und wurde von der Presse überschwänglich gefeiert.

Seit der Veröffentlichung von Asheran sind Dvne auf Tour gegangen und haben dabei Europa, UK und Nordamerika beackert, darunter spielt man prestigeträchtige Festivals wie Psycho Las Vegas, Desertfest London und das Inferno Festival in Norwegen. Mit Wiederholungen gibt sich die Band nicht zufrieden, Dvne wollen ihren Sound immer weiterentwickeln. Das wird das zweite Album untermauern, welches die Band kürzlich gemeinsam mit Produzent Graeme Young im Chamber Studio fertiggestellt hat. Diese 10 Songs umfassende Reise wird 2020 weltweit über Metal Blade Records veröffentlicht. Weitere Infos in Kürze!

Dvne line-up

Victor Vicart – guitar, vocals, keys

Dudley Tait – drums

Daniel Barter – guitar, vocals

Jack Kavanagh – bass

Richard Matheson – keys

Dvne online:

https://www.facebook.com/DvneUK

https://www.instagram.com/dvne_uk

https://twitter.com/songsofarrakis

https://songs-of-arrakis.bandcamp.com