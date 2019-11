SL Theory: neues Album auf ROAR

SL Theory verbinden auf äußerst reizvolle Weise ein weites Spektrum von Prog über Artrock bis AOR. Statt Schubladen steht das Songwriting an sich im Vordergrund. Was gefällt wird gemacht. Und es gefällt vieles. Nach zwei Studioalben und einer Live-CD/DVD, die auch den visuellen Aspekt der Band sehr schön zeigt, gibt es jetzt mit Cipher das neue Studioalbum. Mit bis zu zehn Bandmitgliedern (achtet mal auf die Gesangsarrangements!) lassen SL Theory auf Cipher ihrer Kreativität erneut freien Lauf und begeistern mit einer emotionalen Achterbahnfahrt voller Detailverliebtheit und Finesse, bei der aber immer der rote Songwritingfaden den Ton angibt. Cipher verbindet technische Brillanz mit Ohrwürmern.

SL Theory

Cipher

ROAR / Soulfood

VÖ: 06.12.2019

www.sltheory.com

www.facebook.com/sltheory

Track List:

01. The Life & Death of Mr. Ess (13:30)

Part I : New Light

Part II : Colors

Part III : A World Of Grey

Part IV : He

Part V : She

Part VI : Restless

Part VII : Blackness

Part VIII : Reborn

Part IX : The Truth

Part X : Departure

02. You Never Happened (04:24)

03. Devil’s Suites (03:59)

04. Table’s Turned (03:39)

05. Grave Danger (03:24)

06. If It Wasn’t For You (02:37)

07. Anyone, Anymore (06:22)

08. If You Saw Me Dead (05:12)

09. Silence and Loneliness (03:28)

10. A Song About Nothing (04:08)

11. Happy (03:04)

12. If You Saw Me Dead (alternative version) (04:54)

SL Theory sind:

Mike Karasoulis – Lead Vocals)

Alex Flouros – Guitars)

Giannis Nigdelis – Guitars)

Chris Kollias – Bass)

Manos Gavalas – Keyboards)

Sotiris Lagonikas – Drums)

Backing vocals:

Margarita Papadimitriou

Anna T. TaRba