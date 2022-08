Slipknot: neuer Song „Yen” online

„You will remember my name“, heißt es an einer Stelle von Yen, und daran kann nach dem Anhören des neuen Songs kein Zweifel bestehen. Nach einem – für Slipknot-Verhältnisse – geradezu bedächtigen Beginn steigert sich der Track zu einer gewohnt explosiven Angelegenheit, der die intensiven Lyrics in nichts nachstehen: „As the knife goes in, cut across my skin / When my death begins / I wanna know that I was dying for you”, singt Corey Taylor über ein wildes Sperrfeuer aus Gitarren, Drums und Scratching-Effekten.

Yen unterstreicht die große Bandbreite der Grammy-ausgezeichneten Metal-Ikonen aus Iowa. Unglaublich populär und zugleich zutiefst rätselhaft, beschreiten Slipknot immer wieder kompromisslos neue Wege, um den Geltungsbereich von Rockmusik neu zu definieren, mit neuem Leben zu füllen und weiterzuentwickeln.

Der Track ist nach der jüngsten Lead-Single The Dying Song (Time To Sing) und dem 2021 veröffentlichten Überraschungs-Track The Chapeltown Rag der dritte Vorbote des kommenden Albums The End, So Far von Slipknot, das am 30. September erscheint. The Dying Song (Time To Sing), das von einem offiziellen Musikvideo unter der Regie von M. Shawn „Clown“ Crahan begleitet wurde, erntete bei Erscheinen breites Kritikerlob, so erklärte The Fader den Song zu einem „absoluten Ripper“ und der Rolling Stone lobte ihn als „knallhartes neues Klagelied“.

