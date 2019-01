Verkligheten, das brandneue und flächendeckend hoch gepriesen Album der schwedischen Metal-Visionäre Soilwork ist auf Platz 10 der deutschen Album Charts eingestiegen.

In England erreichte das Album Platz #5 der Rock und Platz #15 der Indie Charts.

Die Band dazu: “Such wonderful news to receive on this currently ongoing tour with Amorphis, Jinjer and Nailed To Obscurity, which is selling out venue after venue through Europe. This is Soilwork’s highest chart entry in Germany ever and we are beyond thrilled. Thank you to all of those who bought our new album and made this possible! Much Love! /Soilwork”

Die Band ist derzeit auf ausgedehnter Co-Headliner-Tour mit den Labelkollegen von Amorphis. Siehe Daten unten.

Die Erstauflage im Digipack sowie die Vinyl-Versionen enthalten zudem die exklusive »Underworld« Bonus EP mit vier weiteren Songs (siehe Tracklist unten).

Die Digipack Version kommt außerdem mit besonderem Artwork in edlem Foliendruck.

Das Album sowie dazugehöriges Merchandise ist ab sofort in verschiedenen Formaten (Deluxe Box Set mit Digipack CD, Lanyard mit edler Metall-Applikation, Metall-Pin, Patch, Aufkleber, signierter Fotokarte und Poster, Digipack, schwarz/orange Vinyl sowie als Download/Stream) erhältlich.

Verkligheten Album Tracklist:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/Amorphis)

12. You Aquiver

Underworld Bonus EP Tracklist:

13. Summerburned and Winterblown

14. In This Master’s Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)

Soilwork

Amorphis, Jinjer and Nailed To Obscurity

18.01. D Hannover – Capitol

19.01. D Leipzig – Hellraiser !!!SOLD OUT!!!

20.01. PL Krakow – Klub Kwadrat !!!SOLD OUT!!!

22.01. RO Bucharest – Arenele Romane

23.01. BG Sofia – Universiada Hall

25.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

26.01. A Vienna – Ottakringer Brauerei !!!SOLD OUT!!!

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava – Majestic Music Club

29.01. D Berlin – Kesselhaus !!!SOLD OUT!!!

30.01. D Munich – Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind – MusicHall

02.02. D Cologne – Essigfabrik !!!SOLD OUT!!!

03.02. B Antwerp – Trix Muziekcentrum

04.02. UK London – Electric Ballroom

06.02. F Paris – Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse – Le Bikini

08.02. E Madrid – Mon

09.02. E Barcelona – Salamandra

10.02. F Lyon – Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

13.02. D Wiesbaden – Schlachthof

14.02. D Saarbrücken – Garage

15.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln – Z7

SOILWORK is:

Björn „Speed“ Strid – vocals

David Andersson – guitars

Sven Karlsson – keyboards

Sylvain Coudret – guitars

Bastian Thusgaard – drums

Kommentare

