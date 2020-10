Solitary: präsentieren offizielles Video zur neuen Single „I Will Not Tolerate“

Heute präsentieren uns Solitary aus Preston, UK das offizielle Video zur neuen Single I Will Not Tolerate. Das Stück stammt vom kommenden Studioalbum The Truth Behind The Lies (Metalville / Rough Trade – Veröffentlichung: 23.10.2020).

The Truth Behind The Lies ist das fünfte Studioalbum der UK Thrash Legende! Seit mehr als 25 Jahren steht die Band aus Preston für kompromisslosen, hochkarätigen Thrash Metal.

Bereits mit ihren vorherigen Alben erhielt Solitary großartige Kritiken bei den führenden Metalmagazinen.

Das neue Album entstand unter der Ägide des Starproduzenten Simon Efemey (Napalm Death, Paradise Lost, Obituary, Amorphis).

Das Resultat dieser Zusammenarbeit brachte Thrash Hymnen hervor, welche alles aus dem bisherigen Solitary Backkatalog in den Schatten stellen.

Trackliste:

I Will Not Tolerate

The Dark… The Resilient

Abominate

Homage To The Broken

The Truth Behind The Lies

Catharsis

DTR (Dishonour True Reality)

Spawn Of Hate

Musiker: