Neck Cemetery: zweites Track-by-Track Video online

Heute ist es soweit – das Warten hat ein Ende: Die deutsche Heavy-Metal-Hoffnung Neck Cemetery veröffentlich ihr hochgelobtes Debütalbum Born In A Coffin via Reaper Entertainment.

Die Band kommentiert:„Das Warten hat endlich ein Ende, Neckbreakers: Wir sind überglücklich und sehr stolz, euch unseren ersten abendfüllenden Longplayer präsentieren zu dürfen. Das Album trägt den Namen Born In A Coffin und wird heute weltweit über unsere fantastischen Partner Reaper Entertainment Europe und Universal Music veröffentlicht. Zeit zum Feiern – schnappt euch ein Bier, dreht die Regler auf elf und lasst die Sau raus: Bang in the grave – we never die! Power from hell keeps us alive!“

Außerdem präsentiert die Band heute das zweite Track-by-Track Video auf YouTube. Schaut rein und erfahrt mehr über die Songs Banging In The Grave, Feed The Night, The Creed und Sisters Of Battle.

Weitere Infos und das erste Track-by-Track Video: