Neck Cemetery: veröffentlichen erstes Track-by-Track Video

Die deutsche Heavy-Metal-Hoffnung Neck Cemetery wird ihr Debütalbum Born in a Coffin am 9. Oktober 2020 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun das erste Track-by-Track Video auf YouTube. Schaut rein und erfahrt mehr über die Songs L.F.I.R.S., King of the Dead, Castle of Fear und Fall of a Realm:

Das animierte Lyricvideo zum Song Castle of Fear, produziert von Moritz Hellfritzsch, kann hier angeschaut werden:

Born in a Coffin entstand im Februar und März 2020 in den Troisdorfer Gernhart-Studios in Zusammenarbeit mit Produzent Martin Buchwalter, der in der Hard & Heavy-Szene unter anderem für seine Arbeit mit Tankard, Destruction, Tom Angelripper, Paul Di´Anno und Suidakra bekannt ist. Für Gastbeiträge konnte die Band Szene-Urgestein Chris Boltendahl (Grave Digger) sowie Gitarrist Michael Koch (ex-Atlanean Kodex) gewinnen.

Zudem haben die Jungs nun das Cover der neuen Scheibe veröffentlicht. Das Artwork stammt aus der Feder von Besil Wrathbone, der unter anderem schon für Sodom und die Skateboard-Marke Koloss gezeichnet hat.

Neck Cemetery ist das gemeinsame Baby von echten Musikliebhabern, die in verschiedenen Bands bereits jahrelange Bühnenerfahrung gesammelt haben: Jens (v., ex-Aleatory, ex-Season Of Flames), Boris (g., ex-Black Sheriff), Yorck (g., Sodom, ex-Beyondition), Matt (b., Hornado) und Lukas (dr., Black Sheriff). Neck Cemetery sind laut, heavy und DIE Echtmetall-Hoffnung der Stunde.

Der Fünfer aus Köln und dem Ruhrgebiet zockt seinen Heavy Metal so, wie er ihn selbst liebt – mal getragen, mal schnell, mal ernst und mal mit einem Augenzwinkern, aber immer mit einer gehörigen Portion Herz und Seele