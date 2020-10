Amaranthe: veröffentlichen Musikvideo zu „Fearless“

Der Tag, an dem Amaranthe ihr Manifest endlich mit der Welt teilen, ist gekommen: Heute erscheint das bisher wohl epischste Album der Band, Manifest!

Amaranthe sagen dazu:

„Nun sind wir endlich angekommen! Wir sind so stolz und glücklich darüber, Manifest endlich mit der Welt zu teilen, ein Alum, welches mit so viel pure Freude und Enthusiasmus geschrieben wurde, und um Haaresbreite nicht das Licht der Welt erblickt hätte. Als wir uns mit der Entscheidung auseinandersetzen mussten, ob wir trotz weltweit wütender Pandemie ein Album aufnehmen wollten, blieb unsere Antwort dieselbe als wie wir all unsere Touren abblasen mussten, mit denen wir das Album promoten wollten: Wir MÜSSEN dieses Album 2020 veröffentlichen! Unsere langjährigen, treuen Hörer wissen, glauben Amaranthe an positive, stimmungshebende und energiegeladene Musik und wir sind der Ansicht, dass diese Gefühle derzeit mehr als je zuvor gebraucht werden. Garantiert unser bisher zuversichtlichstes und überzeugendstes Album bisher, ist die Musik aus reiner Leidenschaft und dem Drang, etwas Kreatives zu erschaffen, geboren. Dies ist unser Manifest und die Manifestierung all unserer ästhetischen Bestrebungen – dies ist ‚Manifest‘.“

Bestellt Manifest hier:

http://nblast.de/Amaranthe-Manifest

Um den Anlass gebührend zu feiern, veröffentlicht die Band ein Musikvideo zu Fearless, welches ihr euch hier anschauen könnt:

Amaranthe ergänzt:

„Angst – der vielleicht ursprünglichste all unserer Instinkte und die älteste all unserer Neigungen und trotz all unserer neuesten Errungenschaften und Fortschritte im technischen Bereich, wird unsere Angst doch immer größer: Obwohl es uns vom materiellen Standpunkt aus nie besser ging, bekommen wir doch jeden Tag die Hiobsbotschaften aus aller Welt mit. Dieser primitive Urinstinkt ist Gold wert für politische und finanzielle Ausbeutung und je mehr wir uns in der Angst verlieren, desto mehr versklaven wir uns selbst. Doch – in jedem von uns steckt allerdings auch Mut, Überzeugung und Ehrgeiz. Im Angesicht des Unglücks wachsen wir am stärksten über uns heraus – also, hört auf euren inneren Krieger, zollt dem Mut Tribut – und werdet die ‚Furchtlosen‘!“